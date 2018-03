Sénégal: Tournoi international de Saint-Louis - 300 combattants attendus

La 20ème Edition du Tournoi International de judo de la ville de Saint-Louis, communément appelé « tournoi Ababacar Fall dit MBaye Boye », se déroulera samedi et dimanche dans la grande salle de gymnase du collège Didier Marie du sud de l'île. A cet effet, le président de la ligue régionale de judo de Saint-Louis, Ngor Faye et ses proches collaborateurs, ont pris toutes les dispositions, en étroite collaboration avec la fédération sénégalaise de judo et la municipalité de Saint-Louis, pour permettre aux combattants de participer aux compétitions dans de bonnes conditions.

Selon Ngor Faye, 300 combattants qui viendront de certains pays africains, européens, des clubs du Sénégal et de l'équipe nationale de judo, sont attendus dans la capitale du Nord, et rivaliseront d'ardeur et de talent sur le tatami de Didier Marie, à l'occasion de cette rencontre parrainée cette année par le ministre des sports, Matar Bâ, Ndobou Sarr Dièye, opératrice économique domiciliée à Gokhou-Mbathie.

Cette année encore, le comité d'organisation a bénéficié d'un appui financier très important du maire Mansour Faye. Ce dernier va inaugurer, aujourd'hui, le dojo « Pierre Ochsner » de Pikine et assister au stage de haut niveau qui sera dirigé par l'actuel directeur technique national de judo, Cheikh Sadibou Ndiaye.

A en croire le président du comité d'organisation, Amar Aw, le budget est déjà bouclé, « pour cette année, 6 pays africains et européens, notamment la Gambie, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry et la France ont déjà donné leur accord pour participer à la compétition, ce tournoi international qui réunit chaque année de grands champions, doit permettre aux jeunes judokas d'éclore en se frottant avec d'autres venus d'horizon divers ».