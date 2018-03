Sénégal: Présidentielle 2019 - Une plateforme mise en place à Nioro pour réélire Macky Sall...

Des maires de l'Alliance pour la République (Apr) ont mis en place une plateforme politique en vue de réélire, en 2019, le président Macky Sall pour un second mandat. Ces édiles dirigés par leur collègue de Médina Sabakh se sont joints aux responsables du mouvement Macky 80 pour atteindre cet objectif.

Une nouvelle plateforme politique est née dans le département de Nioro, au sud de la région de Kaolack. Composée d'élus locaux dont les huit maires de l'Alliance pour la République (Apr) de ladite circonscription et de membre du M80 un mouvement politique proche du parti au pouvoir, cette nouvelle structure ambitionne de contribuer à la réélection au premier tour du président sortant.

Dans une déclaration dite de Porokhane, ces responsables de la formation présidentielle ont tenu à justifier leur initiative. « L'élection présidentielle du 24 février 2019 s'amène et l'Apr doit mettre en place une structure politique forte autour des maires et mouvements de soutien de la localité, capables de porter le discours et les actions politiques du président Macky Sall à l'intérieur de la coalition »Bennoo Bokk Yaakaar» pour que notre candidat soit réélu dès le premier tour», a souligné Ousmane Gueye, maire de la commune de Médina Sabakh propulsé à la tête de cette nouvelle plateforme politique.

Les maires et le mouvement Macky 80 qui soutient le président Macky Sall ont décidé de joindre leurs efforts pour offrir au candidat sortant un second tour. «Un consensus fort s'est dégagé pour la création d'une structure politique locale, réunissant les maires Apr et le M80 qui partage la même ambition, celle de faire élire le président Macky Sall dès le premier tour avec un score d'au moins 80% dans le département de Nioro du Rip », a déclaré Pape Diatta Tambédou, un des responsables du M80 présents au point de presse organisé à Kaolack.

Les initiateurs de la structure ont rejeté toute idée de se démarquer des instances locales de l'Apr et du cadre institutionnel de l'association des maires du département dirigée par Mamadou Lamine Dieng de Wack Ngouna. «En tant que maires, nous sommes investis d'un mandat de l'ensemble des populations de nos communes respectives.

Par ailleurs, nous sommes dépositaires d'une légitimité politique que nous entendons utiliser pour convaincre nos administrés à faire le bon choix par rapport aux échéances présidentielles de 2019 », a souligné le président du conseil d'administration du Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal (Cices), Ousmane Guèye.

... la Cojer sensibilise sur les réalisations du chef de l'Etat à Pikine

La Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de Pikine est déjà en ordre de bataille en perspective de la prochaine présidentielle. Le lancement, samedi, des activités de vulgarisation des réalisations du Chef de l'Etat Macky Sall, candidat à l'élection présidentielle prochaine, s'inscrit dans cette logique.

Une bonne partie des jeunes de l'Apr s'est donné rendez-vous, samedi, dans les locaux de la mairie de ville de Pikine. Ces jeunes ont initié des activités de sensibilisation en direction de la présidentielle prochaine. La rencontre a été marquée par une séance de projection d'un film sur les réalisations de Macky Sall dans le département de Pikine.

Une démarche qui a pour but de rappeler aux jeunes de l'Apr devant se déployer sur le terrain les réalisations phares du régime actuel afin qu'ils puissent jouer, de manière plus efficace, leur rôle dans le travail de sensibilisation des Pikinois, quant à l'impératif d'un second mandat de Macky Sall.

Un des porte-paroles du jour, Balla Seck, a souligné la nécessité de rafraîchir la mémoire des Pikinois en leur rappelant tout ce que Macky Sall a pu réaliser dans le département. «Nous allons faire du porte-à-porte et toucher le maximum de personnes en essayant d'ouvrir leurs yeux sur la nécessité de donner à Macky Sall un second mandat" a-t-il indiqué.

Parmi les réalisations phares du Chef de l'Etat à Pikine, Balla Seck a cité la réfection de la route des Niayes, la construction de l'arène nationale, sans oublier les nombreuses bourses de sécurité familiale remises à des nécessiteux de Pikine. La Cojer de Pikine entend, à travers cette démarche, convaincre les populations de réélire le candidat Macky Sall. "Sa réélection sera une opportunité pour les Pikinois, car, le président de la République est dans la logique de poursuivre les réalisations dans le département de Pikine" a soutenu Balla Seck.