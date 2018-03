Angola: João Lourenço réfute toute idée de division au sein du MPLA

Selon lui, il n'y a que des patriotes angolais parce que tous défendent la cause de l'Angola et des Angolais, raison pour laquelle il a appelé à l'unité autour des idéaux du parti pour construire un avenir meilleur.

Cela étant, "nous rejetons énergiquement cette idée créée et diffusée dans certains cercles de notre société dans le but de nous diviser. Cela n'existe pas, parmi nous il n'existe que les militants du parti, parce que nous défendons tous le MPLA et ses objectifs ", a-t-il précisé.

Pour cette raison, il a dit que "chaque fois que possible, nous devons travailler à l'avance pour l'empêcher. C'est une préoccupation qui doit être permanente, car à l'intérieur et à l'extérieur du parti, il y a toujours eu ceux qui sont intéressés à ruiner le MPLA, de sorte qu'il n'accomplisse pas sa mission historique. "

