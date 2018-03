Congo-Kinshasa: Coupe de Belgique - Paul-José Mpoku veut son premier trophée avec le Standard

« A titre personnel, ce serait mon premier trophée remporté avec le Standard de Liège. Je n'ai encore rien gagné depuis que je joue à Sclessin et croyez-moi, ça me manque énormément. Comme je l'ai toujours dit, pour marquer l'histoire, il faut des titres et des trophées avec lesquels ton nom est associé. C'est donc un premier objectif. Ensuite, en gagnant la coupe, le Standard serait automatiquement qualifié pour l'Europa League et cela sans passer par des tours préliminaires. La coupe de Belgique, c'est clairement le chemin le plus direct pour la Coupe d'Europe ».

Ceci dit la finale de la Coupe, ce n'est pas seulement un avant-tour de l'Europe League. C'est aussi le plus beau trophée, après le championnat qui demande plus de régularité, sinon de moyens, que peut inscrire à son palmarès un club de division un. Paul-José Mpoku tient vraiment a soulever ce trophée.

« Je m'attends à une finale passionnante et indécise. Je pense qu'il y aura pas mal de spectacle sur le terrain mais aussi dans les tribunes. Ce sont deux équipes à vocation offensive qui proposent un beau football. Je pense qu'il y aura donc des buts. Ce sera en tout cas un match très ouvert et cela pourrait bien se jouer sur des détails ».

« Le Standard va aborder cette finale avec le même état d'esprit que lors des derniers matches. C'est à dire que nous allons jouer pour gagner. Nous allons bien sûr donner le meilleur de nous-même et on verra bien le résultat à la fin du match mais une chose est claire, nous voulons décrocher cette coupe de Belgique », a confié Paul-José Mpoku à la RTBF.

