Cote d'Ivoire: Conseils régionaux et des districts - Les directeurs de planification formés à la gestion axée sur les résultats

La liste des 24 joueurs pour les rencontres amicales contre le Togo et la Moldavie a été… Plus »

Siama Bamba, vice-président de l'Ardci, a expliqué, pour sa part, que l'objectif visé par l'atelier est de sensibiliser les membres du Ripdl à une plus grande attention quant à la portée et aux résultats de leurs actions.

Au cours de leurs travaux, les participants vont échanger, notamment, sur des exemples de plans stratégiques de développement et sur des programmes triennaux de régions et districts pouvant faire l'objet d'Irr.

Cette formation, initiée par le Réseau ivoirien des directeurs de planification du développement local (Ridpl), est financée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), avec l'appui de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire (Ardci). Elle va porter essentiellement sur l'Approche par les résultats rapides (Arr) et les Initiatives à résultats rapides (Irr).

La Gestion axée sur les résultats de développement (Grd) est au centre d'un atelier de renforcement des capacités qui se déroule depuis le 15 mars, à la paierie du district de Yamoussoukro, à l'intention des directeurs de développement et de la planification des conseils régionaux et districts de Côte d'Ivoire.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.