Au Cameroun, un cadre de l'administration et une trentaine de personnes ont été enlevées ce samedi… Plus »

L'on espère donc que les hélicoptères militaires qui sillonnent le ciel du Sud- ouest, ainsi que les troupes camerounaises et nigérianes au sol, permettront de ramener les personnes enlevées par les sécessionnistes anglophones qui ne se privent pas de véhiculer les vidéos y relatives via les réseaux sociaux.

Précisons que lors de l'enlèvement du pca du Gce board, Pierre Foghab l'ancien maire d' Alou, à reçu plusieurs balles, et se trouve selon nos informations, entre la vie et la mort.

