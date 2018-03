Ile Maurice: Démission de la présidente - Barlen Vyapoory assurera l'intérim à partir du 23 mars

À noter que sir Anerood Jugnauth et Cassam Uteem ont eu chacun deux mandats. Cassam Uteem a démissionné le 15 février 2002, n'étant pas d'accord avec un projet de loi, la Prevention of Terrorism Act. Sir Anerood Jugnauth, élu président le 7 octobre 2003, a, lui, préféré démissionner de son poste en 2012 pour se relancer dans la politique active.

En 26 ans, la République de Maurice a connu six présidents et quatre vice-présidents. C'est sir Veerasamy Ringadoo qui a été le premier président de la République, en poste du 12 mars 1992 au 30 juin de la même année. Avant d'être remplacé par Cassam Uteem. A ce dernier succède Karl Offmann. C'est sir Anerood Jugnauth qui devient ensuite le président de la République, avant de céder la place à Kailash Purryag. Qui, à son tour, démissionnera pour laisser la place à Ameenah Gurib-Fakim.

«C'est un sentiment de soulagement parmi la population et la présidente elle-même, comme l'a fait ressortir son avocat Me Yousuf Mohamed.» C'est ce qu'affirme le vice-président Barlen Vyapoory ce samedi 17 mars après l'annonce de la démission d'Ameenah Gurib-Fakim de la présidence. «Je vais assurer l'intérim à partir du 23 mars jusqu'à ce que le gouvernement nomme un nouveau chef d'État.»

