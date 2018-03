Congo-Brazzaville: Pointe-Noire/ Mbota marché - Le comité du quartier 411 a un nouveau président

Parfait Makassela a été intronisé, le 16 mars, en présence de Fernande Marie-Catherine Dekambi Mavoungou, administrateur maire de l'arrondissement 4, Loandjili, des autorités de la ville et du département ainsi que de la population.

L'ancien secrétaire administratif au comité du quartier 411, Parfait Makassela, remplace Alfred Moe Zinga au poste de président. Après la lecture de l'arrêté portant nomination du chef de quartier, l'administrateur maire de l'arrondissement 4 Loandjili a remis les symboles de commandement au nouveau chef, peu après la lecture du décret portant administration des quartiers et villages.

Désormais, Parfait Makassela, qui va conduire les destinées de ce quartier, a entre autres missions d'assurer l'orientation, la coordination et le contrôle des activités menées dans le cadre administratif et communautaire de son ressort territorial. Il doit aussi préciser les manifestations et cérémonies officielles organisées dans son quartier, contresigner les procès verbaux des conseils de familles dont il est saisi, veiller au maintien de l'ordre public, à la sécurité, la tranquillité, la salubrité, etc...

« Le quartier 411 connaît d'énormes problèmes d'ordre pratique. C'est pourquoi peu après ma nomination, nous avons organisé, avec les chefs de zone et de bloc, deux réunions au cours desquelles nous avons établi le programme d'activités 2018 en définissant notamment les principaux objectifs, l'exécution des tâches et la période de mise en œuvre. D'ores et déjà, nous avons déjà commencé la restructuration, la réorganisation, la redynamisation des zones et blocs.», a-t-il dit, avant de solliciter l'apport de tous les habitants du Grand Mbota pour que son action soit couronnée de succès. Signalons que le quartier 411 Mbota marché compte six zones et quarante et un blocs.