Ile Maurice: Démission annoncée - Ameenah Gurib-Fakim conserve ses avantages présidentiels

Vu qu'elle compte démissionner, Ameenah Gurib-Fakim peut prétendre aux avantages d'un président à la retraite. Dans l'article (2) de la Presidents' Emoluments and Pension (Amendment) Act, il est précisé qu'un «retiring President means a person who ceases to hold office as President by his term of Office or by his resignation».

D'abord, selon cette loi, la présidente de la République a droit à des salaires annuels de Rs 3,552 millions et d'une duty allowance de Rs 853 000 par an. Ce qui fait qu'elle touche environ Rs 367 000 par mois. Quant au vice-président de la République, il a droit à des salaires annuels de Rs 2 472 000 et d'une duty allowancedeRs 579 600 par année. Par mois, ses émoluments tournent autour de Rs 254 320.

Selon la Constitution et la Presidents' Emoluments and Pension (Amendment) Act, il s'avère qu'un ancien président ou vice-président a droit à une pension non imposable d'un montant de deux tiers de son salaire, à un bureau, à un secrétariat et à une voiture, avec chauffeur à vie. Le tout aux frais des contribuables. Cette loi prévoit aussi des avantages pour la conjointe ou le conjoint du/de la président(e). En cas de décès, pendant ou après son mandat, la personne qui partage sa vie aura droit à sa pension complète pendant une année et la moitié de la somme pour le restant de sa vie.