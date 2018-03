Congo-Brazzaville: Fécofoot - Les membres de la commission électorale indépendante et de recours sont désormais connus

Les deux organes ont été mis en place, le 17 mai à Brazzaville, lors de l'assemblée générale ordinaire de l'instance gestionnaire du football au Congo.

L'ancien vice-président, Didier Potard Mouhoussa, a été élevé président de la Commission électorale indépendante. Il remplace Abel Nzala et aura pour collaborateurs, André Adou (vice- président) Justin Pelemoueyi (rapporteur), Luc Ngatsongo et Horty Ange Laurel Nguempio (membres).

Roger Etoka et Mathias Mouleho sont les membres suppléants. La commission électorale est un organe chargé de préparer les élections à la Fécofoot (Fédération congolaise de football) qui se tiendra cette année d'autant plus que le mandat de l'actuel bureau exécutif prendra fin le 4 octobre. La commission de recours, un organe qui tranchera en dernier ressort sera, quant à elle, présidée par Modeste Moussa Ewangoya. Il remplace à ce poste Louis Mahoungou. Le nouveau président a, pour membres, Leva Okoumou et Fernand Ngouamaly.

Outre l'élection des membres de la commission électorale indépendante et de recours, la Fécofoot a adopté son budget 2018 équilibré en recettes et en dépenses à 1 572 302 262 F CFA, réparti comme suit : « 1 285 072 000 F CFA comme budget de fonctionnement et 287 230 262 F CFA comme budget d'investissement. » Elle a aussi adopté le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2017 et les rapports d'activités et financier 2017.

La Fécofoot a, par ailleurs, adressé ses félicitations à La Mancha de Pointe-Noire qui s'est qualifiée pour le tour de cadrage. « L'issue de ces travaux qui est très rassurante comme en témoignent les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, peut nous permettre d'espérer les lendemains meilleurs. Je suis convaincu qu'il sera ainsi. Ici et maintenant, je prends l'engagement de respecter les conclusions de l'assemblée générale ordinaire. », a conclu Jean Michel Mbono, président de la Fécofoot.