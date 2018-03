Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «Je me demande quel a été le poids des menaces de Pravind Jugnauth»

On croyait que le feuilleton allait durer encore longtemps. Mais le samedi 17 mars, la présidente a pris tout le… Plus »

Toutefois, le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) ne compte pas laisser l'affaire Sobrinho se tasser avec cette démission. «Quatre démissions à la Financial Services Commission, des pressions sur le Board of Investment pour lui octroyer des permis et tout... La présidente n'a pas ces pouvoirs. Il y a d'autres gros requins et il ne faut pas qu'ils s'échappent», affirme le leader des Bleus.

«Cette démission met Ameenah Gurib-Fakim dans le même panier que Jacob Zuma et Robert Mugabe, qui sont aussi partis sous la menace de destitution.» C'est ce qu'a déclaré Xavier-Luc Duval à l'express après avoir pris connaissance de l'annonce de la démission de la présidente ce samedi 17 mars pour le vendredi 23 mars. «Je me demande quel a été le poids des menaces du Premier ministre pour dévoiler ses secrets.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.