Sénégal: Autonomisation des femmes à Kolda - L'Agence catalane accorde 60 millions FCfa à «Hettaré rewbe Fouladou»

Les membres des plateformes de femmes et les conseillères des collectivités locales viennent de bénéficier de 60 millions FCfa de l'Agence catalane de coopération au développement.

Dans le cadre de leur autonomisation, l'Agence catalane de coopération au développement vient d'octroyer une enveloppe financière de 60 millions FCfa environ aux femmes de la région de Kolda. Ce projet, dénommé «Hettaré rewbe Fouladou» (Autonomisation femmes du Fouladou en pulaar), est destiné aux membres des plateformes et aux conseillères élues des 43 collectivités locales de la région pour une durée de 18 mois. Il compte mener des actions de plaidoyer pour permettre aux femmes d'accéder aux instances de décision et de créer un réseau des femmes suffisamment fort pour mener à bien cette mission afin de mobiliser les différents acteurs impliqués dans leur autonomisation.

«Hettaré rewbe Fouladou» va également œuvrer pour le renforcement des mécanismes juridiques pour mettre fin aux violences basées sur le genre dans la région et prévoit de mettre en place des cases juridiques dans les départements de Kolda, Médina Yoro Foulah et Vélingara. Cela, pour prendre en compte les préoccupations des femmes. De même, il procédera à un monitoring pour voir le nombre des cas traités dans ces cases juridiques. Pour faire passer son message, le projet va utiliser les radios locales et organiser des Cdd pour expliquer aux femmes le bien-fondé de sa démarche. Aussi, il mettra en place des plateformes de femmes dans les différentes collectivités locales.

Ndèye Marème Diallo, cheffe du Bureau genre au Conseil départemental de Vélingara, a salué la pertinence de cette initiative qui vient à point nommé. Elle a estimé que la région de Kolda ne peut pas amorcer son développement économique sans une réelle implication des femmes dans les instances de décision. « Je pense que "Hettaré rewbe Fouladou" est un projet qui est venu pour contribuer à l'émancipation de la femme et l'encadrer. Pour accompagner les femmes, il faut leur accorder des financements dans le but de leur permettre d'être autosuffisantes et leur donner une formation pour renforcer leurs capacités. Comme vous le savez, les femmes constituent, aujourd'hui, un maillon incontournable dans le développement économique et un potentiel électoral important sur le plan politique », a déclaré Mme Diallo.