Sénégal: Macky Sall à Médina Gounass - «Les travaux de modernisation du Daaka vont se poursuivre»

Les travaux de modernisation du site du «Daaka» vont se poursuivre, selon le Chef de l'Etat qui était, hier, l'hôte de la retraite spirituelle de Madina-Gounass. Il a mis à profit sa présence pour demander des prières pour la réalisation de son «dessein pour le pays». Macky Sall a aussi sollicité les mêmes prières pour les disparus du crash de l'hélicoptère et un bon hivernage.

Le Président de la République, Macky Sall, a soutenu, hier, que les travaux entamés sur le site de la retraite spirituelle de Madina-Gounass vont se «poursuivre». Il a souligné qu'ils ne constituent qu'une «infime partie» par rapport à ce qu'il voudrait réaliser pour le «Daaka». Suscitant alors des applaudissements de l'assistance pourtant bannis par le marabout. «Nous poursuivrons les travaux selon les vœux de notre guide Thierno Amadou Tidiane Bâ et suivant ses orientations», a insisté le Chef de l'Etat juste après la prière médiane de la journée qu'il a célébrée sur le site du «Daaka» même. Arrivé en milieu de journée à Madina-Gounass, le Président Sall y a sacrifié à la prière du vendredi après 16 heures, sous un soleil ardent. Son immense cortège prendra juste après la destination du «Daaka», faisant sortir nombre de bonnes dames de la ville pour voir le défilé de bolides.

Accompagné des ministres des Transports et des Infrastructures, Abdoulaye Daouda Diallo, et de la Communication, Abdoulaye Baldé, le Président a sollicité les prières des figures religieuses et des pèlerins pour un bon hivernage mais surtout pour que la paix prévale dans le pays. Idem pour le repos de l'âme des disparus de l'accident de l'hélicoptère militaire survenu le mercredi dernier au large de Missirah. Il a également demandé de dire des prières pour conjurer tout malheur qui pourrait se faire jour dans le pays.

Disant nourrir un «grand dessein pour le Sénégal», Macky Sall a appelé les pèlerins à l'aider, par des prières, à le «réaliser». Il a, en outre, vivement remercié le khalife de Madina-Gounass pour sa posture dans la perpétuation du leg de son père mais aussi pour son statut de combattant de l'Islam. Poursuivant, le Président de la République a imploré le Seigneur pour que le khalife ait une «longue vie et une excellente santé», saluant, au passage, les pèlerins venus des différents pays de la sous-région qu'il a cités nommément.

Le khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ a remercié le chef de l'Etat pour sa «vision en faveur des foyers religieux qu'il veut moderniser». Une «volonté» qui, du reste, se concrétise dans nombre de localités religieuses du pays. Il a naturellement prié pour qu'Allah l'aide à parvenir à ses fins mais aussi pour que la même «inspiration anime ses collaborateurs qui l'accompagnent dans sa tâche».

Le guide religieux a lancé un appel à la jeunesse du pays pour qu'elle s'investisse davantage dans la «pratique religieuse et le travail ». Tout cela, dans l' «unité et la concorde». «Nous vivons dans un pays béni où il pleut et où l'on peut avoir de bonnes récoltes si on cultive. Que les jeunes de ce pays se consacrent aussi à l'agriculture et à l'élevage avec l'appui du gouvernement», a exhorté Thierno Amadou Tidiane Bâ.

Avant le khalife, son jeune frère, Thierno Abdoul Aziz Thierno Bâ, a rappelé les fondamentaux du «Daaka» pour magnifier «l'engagement du président Macky Sall». Selon lui, son illustre père, El Hadji Mamadou Seydou Bâ, à l'origine de la retraite, voulait subvenir, au début, aux besoins des pèlerins pour que ceux-ci se «consacrent exclusivement à l'adoration divine». Il se rendra vite compte qu'il serait «plus bénéfique pour chaque pèlerin de se prendre en charge».

Cette volonté première du fondateur du «Daaka» est, de l'avis d'Abdoul Aziz Bâ, prise, aujourd'hui, en compte par le président de la République. Confirmant la «poursuite des travaux», il a révélé que le recensement des pèlerins «est en train d'être effectué pour mieux envisager la modernisation et l'affectation des habitats».