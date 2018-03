Cameroun anglophone - Des dizaines de personnes dont un haut cadre local enlevées

Les deux régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, qui regroupent 20% de la population camerounaise, sont secouées depuis plus d'un an par une profonde crise politique sur fond de revendications sociales et économiques vis-à-vis de l'élite francophone qui dirige le pays.

Dans les deux cas, des vidéos de ces enlèvements circulent sur les réseaux sociaux. La première, diffusée par des sources proches des milieux sécessionnistes, montre le haut fonctionnaire retenu dans un lieu indéterminé, assis par terre et à moitié nu. Sur la deuxième, on voit l'attaque du bus par des individus armés qui se revendiquent de l'Ambazonia defence forces (ADF), un groupe armé de sécessionnistes anglophones. Enfin, 4 personnes ont été blessées dans le village d'Alou alors qu'elles se rendaient elles aussi auprès du ministre de l'Economie, Paul Tasong.

