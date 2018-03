Afrique: Maroc 2026 - Le dossier est déposé, la chasse aux voix s'accélère

« Ce que dit Blatter ne m'intéresse pas. Il n'est plus en poste », rappelle sèchement Moulay Hafid Elalamy. « Nous devons séduire les pays d'Europe et d'Asie », a récemment déclaré Nawal El Motawakel médaille d'or du premier 400m haies féminin de l'histoire des Jeux olympiques à Los Angeles en 1984, membre du comité de candidature du Maroc.

« Depuis notre dernière candidature en 2003, notre pays s'est métamorphosé, ajoute-t-il. Nous voulons accélérer notre développement. Il y a eu des catastrophes économiques avec le Mondial, et nous n'allons pas aller dans des choses folles. L'héritage qui restera est en droite ligne avec ce que nous envisagions comme développement dans les prochaines années. » Le Maroc doit se doter par exemple de 21 hôpitaux aux normes internationales en plus des 12 stades dont cinq seront modulaires.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le dépôt du dossier, Moulay Hafid Elalamy a largement souligné que l'organisation de la Coupe du monde de la FIFA s'inscrivait dans la stratégie de développement économique et social mise en place par le Royaume. Si la Coupe du monde revient au Maroc, le pays devra dépenser 4% de son budget chaque année pour la réalisation de toutes les infrastructures. « Le Maroc présente un dossier aux qualités indéniables et propose d'organiser une Coupe du monde réussie, responsable et profitable avec un héritage important pour le pays mais également pour le continent, tant au niveau des infrastructures, sportives et non-sportives, qu'au niveau du savoir-faire », dit-il.

