Nigeria: Amnesty International dénonce les négligences de Shell et Eni

Deuxième accusation : les deux géants pétroliers publieraient des informations erronées sur l'origine et l'ampleur de ces fuites. Ce qui, toujours selon Amnesty, a pu compromettre la possibilité d'une indemnisation de la population. « Cela fait trop longtemps que la population du delta du Niger paie le prix de l'imprudence de Shell et d'Eni », estime Amnesty.

La réglementation nigériane, elle, préconise de dépêcher du personnel sur le lieu de la fuite dans les 24 heures qui suivent son signalement. Des données recueillies grâce à la mobilisation de milliers de sympathisants et de militants, ensuite analysées par les chercheurs d'Amnesty et vérifiées par une entreprise d'expertise indépendante, précise l'ONG sur son site internet.

Shell et Eni sont dans le viseur d'Amnesty International au Nigeria. L'organisation de défense des droits humains accuse les deux géants pétroliers d'aggraver la crise environnementale dans le delta du Niger et le sort des populations riveraines, en dissimulant l'ampleur de leurs déversements d'hydrocarbures.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.