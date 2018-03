Congo-Kinshasa: Le mouvement de Moïse Katumbi tient sa première conférence de presse

Face aux journalistes et en présence des membres des partis et regroupements politiques composant « Ensemble pour le changement », Pierre Lumbi a également évoqué ce qu'il appelle « la lignée royale de Moïse Katumbi » dans l'ancienne province du Katanga. « Qui ignore que Katumbi est l'arrière-petit-fils de Musiri Bayike ? a-t-il demandé. Qui l'ignore ? Il ne s'est jamais vanté de sa lignée royale. »

Lors de la première conférence du mouvement à Kinshasa, Pierre Lumbi, vice-président d'« Ensemble pour le changement », s'est montré plutôt menaçant vis-à-vis de ceux qui prétendent que le fondateur, l'opposant congolais Moïse Katumbi, détiendrait une double nationalité. « Ceux qui pensent être plus congolais que Katumbi, qu'ils lèvent le moindre petit doigt et ils auront secoué la ruche des abeilles », a-t-il déclaré.

En République démocratique du Congo (RDC), « Ensemble pour le changement », la plateforme politique qui soutient la candidature à la présidentielle de Moïse Katumbi a organisé sa première conférence de presse à Kinshasa. Il était question non seulement de présenter les objectifs et le programme du mouvement mais aussi de répondre à la majorité présidentielle qui soutient que Moïse Katumbi détiendrait une double nationalité, ce qui l'écarterait de la course à la présidence.

