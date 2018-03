Congo-Kinshasa: L'AFDC présente sa plateforme sans évoquer d'appartenance à la majorité

Une façon pour l'AFDC d'envoyer un message à son partenaire, le PPRD. Le parti de Joseph Kabila est en pleine restructuration et prépare la désignation d'un dauphin à l'actuel chef de l'Etat. Or dans la majorité présidentielle, les candidats prétendant à la succession de Joseph Kabila ne manquent pas.

Cette nouvelle coalition autour du ministre du Plan pourrait bien signifier une prise de distance entre l'AFDC et la majorité présidentielle concernant la prochaine présidentielle. Autorité morale de l'AFDC, Modeste Bahati parle d'un « mariage » entre des partis et des personnalités « qui veulent la reconstruction du pays, une croissance économique et assurer la prospérité ainsi que le bien-être de chaque citoyenne et de chaque citoyen ».

L'Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC), deuxième force politique au sein de la majorité après le PPRD - parti du président Kabila - a présenté sa plateforme. Pas une référence à l'appartenance à la majorité présidentielle dans le procès-verbal de l'acte constitutif de la plateforme « AFDC et Alliés ». Une vingtaine d'associations politiques et des personnalités ont ainsi décidé de se regrouper autour du parti du ministre du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, en prévision de la présidentielle de décembre prochain.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.