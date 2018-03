Ile Maurice: Décès du policier Stéphane Adèle - «Il aimait bavarder avec tout le monde»

On croyait que le feuilleton allait durer encore longtemps. Mais le samedi 17 mars, la présidente a pris tout le… Plus »

L'enquête est menée par le chef inspecteur Cooroopdass et la police de Triolet sous la supervision des surintendants de police Gokhool et Dawoonarain, Divisional Commander Northern.

Cet officier de police, affecté à la Very Important Person Security Unit, escortait la délégation présidentielle indienne en visite à Maurice à l'occasion du 50e anniversaire de l'Indépendance. Après avoir accompagné les invités d'honneur qui séjournaient à l'hôtel Oberoi, à Pointe-aux-Biches, Stéphane Adèle et le sergent de son équipe sont allés faire le plein. C'est en sortant de la station d'essence, à Solitude, que l'accident a eu lieu. La moto que pilotait Jason Stéphane Adèle est entrée en collision avec la voiture que conduisait un mécanicien de 26 ans.

