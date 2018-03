Sénégal: APR Koungueul - Socé Diop Dione accueille des responsables du Grand parti

Génération Foot du Sénégal croyait avoir fait le plus dur en marquant au moins un but contre… Plus »

Un meeting de ralliement est prévu le 25 mars prochain dans la commune de Koungheul sous le parrainage de la directrice générale de l'Agence de la Construction des Bâtiments et Edifices Publics (Acbep) et de membres de la direction de l'Apr.

«A l'instar du mouvement national des maures du Grand Parti bien implanté dans le département de Pikine, le fief de Gakou, nous sommes plus de 150 maures dans le département de Koungheul, à militer et à nous battre pour ce dernier en dépit des sacrifices qu'exige une opposition au pouvoir en place. Mais au bout du compte, nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur notamment de la part des responsables locaux de ce parti. Ainsi, nous avons convenu de rejoindre l'Apr en travaillant aux côtés de notre sœur Socé Diop qui s'est engagée à organiser un meeting de ralliement en présence de la direction de l'Apr» a déclaré Maguette Siby, responsable départementale de la communauté maure du département de Koungheul.

Ils ont pris cette décision à l'issue d'une audience avec Mme Socé Diop Dione, conseillère départementale et municipale et responsable de la formation présidentielle dans cette partie orientale de la région de Kaffrine.

