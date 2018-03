Afrique: Le Mouloudia d'Alger lance un avertissement aux grosses cylindrées

Défait à l'aller à Lagos (2-1), le Mouloudia d'Alger n'a pas cherché trente-six mille chemins pour se tailler une place à sa mesure pour la suite de la Ligue des champions Total 2018, solidement épaulé par les 40.000 spectateurs venus le soutenir au Stade olympique d'Alger

Engagement, vivacité, concentration et efficacité, tel était le crédo des Vert et rouge durant cette rencontre avec le MFM FC. Les Algérois ont dominé la première demi-heure et assuré leur qualification après seulement une demi-heure de jeu, en s'octroyant une confortable avance. Sofiane Bendebka ouvre le bal à la 2' lorsqu'il bénéficie d'un centre d'Abderahmane Hachoud. De la tête, il trompe la vigilance du gardien Folarine Abayomi. Un but motivant pour son équipe qui continue à presser jusqu'à la 13' quand Walid Derrardja, idéalement servi par Hachoud au deuxième poteau, double le score. Hicham Nekkache profite d'une mauvaise sortie du gardien à la 20' pour porter le score à 3-0, avant qu'Amir Karaoui ne signe le 4-0 d'un tir puissant, dévié au passage par un défenseur nigérian.

De retour des vestiaires, Hicham Nekkache s'offre le doublé. Il profite d'un centre d'Amir Karaoui du côté droit. Bien placé au second, il marque le 5e but de son équipe. Il devient à l'occasion le meilleur buteur de l'histoire du Mouloudia d'Alger en Coupe d'Afrique des clubs avec 11 buts, devançant le buteur historique du club Abdeslam Bousri, qui avai fait les beaux jours du club de 1972 à 1987.

Durant le temps additionnel, le milieu de terrain malgache, Ibrahima Amada marque le 6ème but d'un bolide dès 25 mètres, ne laissant aucune chance au portier nigérian.

La rencontre s'achève sur un score large et sans appel pour le Mouloudia (6-0) face aux Nigérians de MFM FC qui auront fait preuve de naïveté et de manque d'expérience. Les Mouloudéens se qualifient ainsi pour la deuxième fois de leur histoire pour la phase de poules de la Ligue des champions Total et affichent clairement leur ambition.

Réactions

Bernard Casoni (entraîneur du Mouloudia d'Alger)

« Je pense que c'est une victoire logique et nous avons démontré que notre défaite à l'aller avait pour raison première des conditions climatiques difficiles. Ce soir, nous avons réalisé l'entame du match souhaitée en affichant de bonnes intentions dès le début et le but inscrit peu après le coup d'envoi nous a mis en confiance. On a persévéré dans une stratégie offensive, ce qui nous a permis d'ajouter d'autres buts et de nous qualifier. Je remercie mes joueurs pour les efforts qu'ils ont déployés sur le terrain, mais on pouvait faire mieux sur le plan de jeu. Nous avons atteint notre premier objectif ».

Ilechukwu Fidelis (entraîneur MFM FC)

« Le match a été difficile. Nous avons affronté une très bonne équipe du Mouloudia qui nous a été supérieure. On est en train de faire notre apprentissage. Ce match nous a permis de progresser encore plus et d'apprendre malgré l'ampleur du score. Il nous faut désormais retenir la leçon ».