Rwanda: Moussa Faki Mahamat à l'ultime sommet de la ZLEC à Kigali

Lors de son séjour, le Président de la Commission aura des consultations de haut niveau avec plusieurs chefs d'Etat et de Gouvernement sur d'autres aspects importants de l'agenda africain, notamment les questions de paix et de sécurité et la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Cette année sera celle de l'action, avait rassuré le Tchadien Moussa Faki Mahamat lors du dernier Sommet d'Addis Abeba fin janvier 2018.

La Zone de libre-échange constitue un des projets phares de la Première décennie de mise en œuvre de l'Agenda 2063. Elle participe de l'accélération du processus d'approfondissement de l'intégration sur le continent, tout comme le Marché unique sur le transport aérien en Afrique et le Protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain.

À Kigali, Moussa Faki Mahamat prendra aussi part à des rencontres préparatoires au niveau du Comité des Représentants permanents et du Conseil exécutif. Il est très attendu au Forum des Affaires organisé en marge de ce Sommet, et interagira avec les acteurs du secteur privé.

Ce dernier a fait un travail remarque en assurant une coordination parfaite et harmonieuse entre les principales parties de la mise en œuvre opérationnelle de la ZLEC. Déjà fin janvier 2018, les Chefs d'état et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, s'étaient donné rendez-vous à Kigali pour ratifier la ZLEC.

