Congo-Kinshasa: Ensemble pour le Changement - Elections 2018 - Moïse Katumbi ira jusqu'au bout !

Une nouvelle structure politique, un programme d'actions et un candidat. Voilà ce qu'a présenté, ce week-end, à Kinshasa, Pierre Lumbi Okongo sur les retombées des assises du Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le condensé du point de presse, tel qu'il est repris, ci-dessous, peint les grandes lignes de l'évaluation du processus électoral, de l'organisation et du fonctionnement de l'Ensemble pour le Changement, du programme politique oscillant autour de quatre piliers de cette nouvelle plateforme ainsi que des objectifs fixés. A tout prendre, Ensemble pour le Changement qui s'engage à présenter les candidatures à tous les niveaux, se dit prêt à affronter les élections annoncées, à fin décembre 2018. Même si, à ce stade, aucune campagne électorale n'a encore été lancée, Ensemble pour le Changement confirme, néanmoins, la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle 2018.

Y a-t-il un plan B, si jamais la candidature de celui-ci n'était pas jugée recevable ? "Non. Il n'y en a pas". Donc, c'est Katumbi ou rien, dit-on à l'Ensemble pour le changement. Pour rappel, ce descendant du roi M'sri, cité par Pierre Lumbi, disait, en marge de ce conclave tenu en terre sud-africaine, qu'il rêvait la mobilisation de 100 milliards de dollars américains pour le financement des actions durant le cycle de cinq ans de mandat, la création de 3,5 millions d'emplois, l'érection de dix pôles de croissance et la réduction du train de vie de l'Etat. Comment le ferait-il ? Avec qui ? Certes, toutes les stratégies n'ont pas été dévoilées. Ce qui laisse encore planer quelques petites zones d'ombre. Mais, à bien lire le texte, ci-dessous, il y a lieu décrypter ce qu'entrevoit "Ensemble pour le Changement".

Ensemble pour le changement

CONFERENCE DE PRESSE

Mesdames et Messieurs de la presse,

Au nom de mes collègues de la plateforme « Ensemble pour le Changement », je vous souhaite la bienvenue dans cette salle Notre Dame de Paix pour éclairer l'opinion sur la philosophie, les objectifs de la plateforme « Ensemble pour le changement » et le programme du candidat Moïse KATUMBI CHAPWE aux prochaines élections du 23 décembre 2018.

En effet, du 9 au 12/mars/2018, les partis politiques et associations qui soutiennent la candidature de Moïse KATUMBI aux prochaines élections se sont réunis en conclave à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour examiner la situation politique du pays, faire l'évaluation de leurs organisations et prendre les décisions.

Au cours des travaux, les participants ont procédé à :

L'évaluation du processus électoral ;

L'organisation des forces politiques, soutenant la candidature de Moïse KATUMBI au regard des enjeux électoraux ;

L'adoption du programme politique de la plateforme ;

La définition des objectifs électoraux de la plateforme

L'EVALUATION DU PROCESSUS ELECTORAL

Concernant l'évaluation du processus électoral, les participants ont noté que la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, a publié le calendrier électoral par sa décision N°065/CENI/BUR/17 du 05 Novembre 2017, qui fixe la date des élections combinées (présidentielle, législatives et provinciales) au dimanche 23 Décembre 2018.

En dépit de ses faiblesses, dont certaines ont été relevées sous forme de contraintes par la CENI elle-même, tout le monde s'accorde pour que cette échéance soit respectée.

Au demeurant, la tenue de ces élections est une étape essentielle à la consolidation des efforts du peuple congolais et de la communauté internationale en faveur de la démocratie, de la stabilité et de la paix dans la région.

L'Accord du 31 décembre 2016 ayant résolu la question du respect de la constitution en ses points II.1 et II.2 par l'interdiction de toute révision et changement de la constitution ainsi que l'impossibilité pour Monsieur Joseph KABILA de briguer un troisième mandat, les problèmes majeurs à résoudre pour l'organisation effective d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles demeurent : ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT.

a) le respect de ce calendrier par le Président KABILA et par ses partisans ;

b) la mise en oeuvre intégrale et de bonne foi de l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 en ce qui concerne plus particulièrement l'application des mesures de décrispation politique ;

c) la redynamisation et la restructuration de la CENI.

Mesdames et Messieurs,

Dans les faits, rien à ce jour ne permet de penser que Monsieur Joseph Kabila est prêt à appliquer l'Accord de la Saint Sylvestre et à libérer le processus électoral en vue de l'alternance démocratique.

Ni décrispation politique, ni audit, ni restructuration de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour renforcer son impartialité, ni plan de décaissement des fonds pour les élections ne sont à l'ordre du jour. Au contraire la restriction de l'espace politique se poursuit avec la généralisation des arrestations des militants des droits de l'homme et les interdictions des manifestations publiques pacifiques de l'opposition. Ainsi, les marches pacifiques des chrétiens organisées dans le seul but d'obtenir la mise en oeuvre de l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 sont réprimées dans le sang.

La situation sécuritaire se dégrade : prolifération de plus de 130 groupes armés, émergence des nouveaux foyers de conflit (centre, le cas Kamwina Nsapu et Est du pays, en particulier Beni et Ituri) avec à la clé plusieurs milliers de morts, des dizaines de fausses communes, plus de 4 millions de déplacements internes, 670 000 réfugiés dans les pays voisins, près de 2 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë nécessitant une aide de toute urgence.

Malgré cette tragédie, les résolutions ainsi que les recommandations de la communauté internationale (Nations Unies, Union Africaine, UA, Union Européenne, UE, SADC, certains partenaires bilatéraux et Vatican) ne reçoivent que très peu d'échos de la part du Président Kabila et de son gouvernement.

Or, mesdames et messieurs,

Il ne peut y avoir d'élections démocratiques et crédibles, porteuses d'un règlement durable de la crise actuelle, de paix et de stabilité en RDC, sans décrispation politique ni réaménagement de la CENI pour rassurer tous les compétiteurs électoraux.

A 9 mois des élections, la prochaine session du Conseil de sécurité des Nations Unies devra se pencher particulièrement sur les voies et moyens les plus efficaces pour contraindre le Président Kabila à mettre en oeuvre les actions et les mesures prévues par l'Accord politique du 31 décembre 2016 et sa résolution 2348 (2017).

Le 26 mars 2018, la CENI publiera la liste et regroupements et partis politiques autorisés à concourir aux prochaines élections, telle que transmise par le ministère de l'intérieur. En l'absence de solution sur la question du dédoublement des partis politiques, il est évident que certaines formations politiques courent le risque d'être exclues des élections. Ainsi donc, le 26 mars 2018 au plus tard, la question du dédoublement des partis politiques doit donc être résolue. Faute d'avoir résolu la question, la persistance du dédoublement compliquera le contentieux des candidatures et retardera d'autant l'échéance des scrutins prévue pour le 23 décembre 2018.

S'agissant de la libération des prisonniers politiques et du retour des exilés, les mesures d'élargissement doivent être prises pour au plus tard fin avril 2018. Les bénéficiaires de ces mesures doivent jouir de leur liberté suffisamment tôt pour prendre une part active au processus électoral. Le dépôt des candidatures aux provinciales, législatives nationales et à la présidentielle est fixé au 25 juillet 2018.

Mesdames et Messieurs de la presse, la mise en oeuvre des mesures de décrispation vont à n'en point douter, contribuer à l'apaisement et à la construction de la confiance pendant la période pré-électorale, électorale et post-électorale et, constitue la condition sine qua none d'un processus électoral apaisé.

De plus, il y a lieu d'envisager la levée immédiate de toutes les mesures de restriction et d'interdiction des réunions et manifestations publiques prises par les différentes autorités municipales sur instigation du gouvernement central. Alors qu'on chemine vers la précampagne, l'opposition reste toujours empêchée de mouvement et ne pourra pas préparer ses partisans aux élections.

Il en sera de même des préoccupations exprimées sur l'indépendance et l'impartialité de la CENI, la transparence des scrutins. A cet effet, outre le remplacement des membres du Bureau de la CENI par les partis politiques et autres composantes concernés, conformément à l'Accord du 31 décembre 2016, les opérations ci-dessous, doivent être conduites et entourées de la plus grande transparence :

- audit du fichier électoral (mai 2018) ;

- rejet de l'usage de la machine à voter pour le scrutin ;

- appui des experts internationaux

Les participants en appellent à l'attention continue de la communauté internationale. Toute indifférence ou complaisance face à l'impasse actuelle sur l'application effective des mesures de décrispation ne pourra que compromettre les initiatives et les efforts de règlement pacifique de la crise de la République Démocratique du Congo. Les élections non balisées par ces mesures peuvent conduire inexorablement la République Démocratique du Congo vers un chaos généralisé difficilement maîtrisable.

L'ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE « ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT

Les participants ont noté l'urgence à s'organiser sur une base plus large et ouverte, adaptée à la gestion des enjeux électoraux aux regards de contraintes de la loi, des exigences politiques nationales et de l'espérance profonde du peuple congolais à matérialiser l'alternance politique.

A cet effet, les participants ont décidé de mettre en place une plateforme politique dénommée « ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT ». Cette plateforme réunis tous les partis politiques membres du G7, de l'AR et de tous les autres partis politiques désireux de rendre effective l'alternance politique par les urnes.

C'est ici le lieu de réitérer l'appel d'ouverture et de rassemblement lancé par le Président KATUMBI dans son discours d'ouverture à l'endroit de tous les congolais épris de la volonté de changer les choses.

ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT est structuré de la manière suivante :

-Président

-Vice-président

-Bureau politique

-Secrétariat général

-Conseil National

-Coordinations provinciales et locales

ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT a désigné Moïse KATUMBI CHAPWE comme président de la plateforme.

Conformément à l'acte constitutif, il a désigné Pierre LUMBI et Delly SESANGA, respectivement, comme Vice-Président et Secrétaire général.

Les participants ont également décidé de présenter la candidature de Moïse KATUMBI à la prochaine élection présidentielle.

L'ADOPTION DU PROGRAMME POLITIQUE DE LA PLATEFORME

La cohérence de la plateforme ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT s'est manifestée également par l'adoption d'un programme alternatif crédible pour donner un sens au changement. Ce programme est articulé autour de 4 piliers suivants :

La consolidation de l'Etat, de la démocratie et la paix dans notre pays ;

La relance de la croissance et de la diversification de l'économie et la création d'emploi ;

La valorisation du capital du capital humain et la promotion d'une politique de prospérité partagée ;

L'environnement, le développement durable et la question de la gestion du changement climatique

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme, le candidat Moïse a précisé certains engagements notamment la mobilisation de 100 milliards de dollars sur le cycle du mandat de 5 ans pour son financement, la création de 3,5 millions emplois, 10 pôles de croissance répartis sur toute l'étendue du territoire national, la réduction du train de vie de l'Etat.

LA DEFINITION DES OBJECTIFS ELECTORAUX DE LA PLATEFORME

S'agissant des objectifs électoraux, ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT s'engage à présenter autour de son programme des candidatures à tous les niveaux des élections : présidentielle, législatives et provinciales.

ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT envisage de gagner les élections à tous les niveaux : présidentielle, législatives et provinciales.

Telle est en substance les conclusions des travaux du conclave des forces du changement tenus à Johannesburg du 9 au 12 mars 2018.

Kinshasa, le 17 mars 2018

Pierre Lumbi Okongo

Vice-Président du Regroupement Politique

Ensemble pour le Changement