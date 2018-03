Congo-Kinshasa: Décrispation d'ici le 30 avril 2018 - Le CLC lance un appel à Antonio Guterres !

Dans une lettre à Antonio Guterres, le Secrétaire Général de l'Onu, le Comité Laïc de Coordination rappelle que le temps est venu de trouver des voies et moyens susceptibles de vider la crise électorale en perspective.

S'il est admis que le 23 décembre 2018 constitue, désormais, la date butoir pour régler définitivement la problématique de la légitimité des institutions, il va sans dire que pour y arriver, le Comité Laïc de Coordination qui décrète une trêve momentanée de ses activités de grande envergure et de revendication, attend plutôt des signaux clairs en termes de décrispation politique, au plus tard, le 30 avril 2018. Passé ce délai, il promet d'y revenir et, en même temps, de les intensifier.

Le CLC sollicite, dans cette même lettre, le renouvellement du mandat de la Monusco et le renforcement de son rôle dans le processus électoral, non seulement dans l'assistance technique ou logistique mais, également, dans l'accompagnement pour la promotion d'un environnement propice à l'organisation des élections crédibles et fiables. Par ailleurs, le CLC demande aussi le renouvellement et le renforcement du mandat du groupe d'experts internationaux commis au suivi du processus électoral en RD. Congo.

Enfin, le CLC demande à l'Onu de mettre à la disposition de la Monusco tous les moyens devant lui permettre de s'acquitter de sa mission de protection des civils pendant la période pré et postélectorale. Dans cette édition, il y a lieu de trouver, ici, l'intégralité de cette lettre qui, en long et large, dresse un tableau sombre de tout ce qui s'est passé ces derniers temps en RD. Congo. L'intérêt de la lire réside, spécialement, dans les propositions que le Comité Laïc de Coordination avance pour sortir la RD. Congo de l'impasse.