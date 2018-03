Sénégal: AIBD - 378 000 passagers accueillis entre début janvier et fin février

"Le Sénégal, à travers son nouvel aéroport, a un bel outil de développement économique, et c'est la première image d'un pays, parce qu'un homme d'affaires qui arrive est déjà rassuré de la qualité des installations et de l'accueil qui lui est réservé", a souligné M. Mary.

"Des outils de comparaison et de mesure seront utilisés durant le temps que va durer cette enquête", a-t-il précisé, en faisant part de sa satisfaction relative au travail des différentes équipes de l'AIBD, notamment les éléments de la police, de la gendarmerie, de la douane et autres qui selon lui jouent "un rôle très important" dans le fonctionnement quotidien de l'AIBD.

"Aujourd'hui, nous sommes en train d'améliorer le système car nous allons arriver dans une saison où la température va s'élever et il est important pour nous de conserver la chaine du froid, car les produits importants d'exportation du Sénégal sont frais et nous sommes en train d'y travailler d'arrache-pied", a-t-il avancé, affirmant que de nouveaux équipements ont été acquis pour cela.

"Nous travaillons maintenant avec les compagnies aériennes et puis divers dispositifs d'accueil ont été mis en place au Sénégal pour avoir beaucoup plus de passagers. Et nous espérons avoir de nouvelles routes et de nouvelles compagnies aériennes", a ajouté M. Mary.

Diass (Mbour) — L'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) a enregistré "plus de 4.000" mouvements d'avion et accueilli 378 000 passagers entre le premier janvier 2018 à février dernier, a révélé Xavier Mary, directeur général de Limak-AIBD-Summa (LAS), gestionnaire de la nouvelle infrastructure aéroportuaire sénégalaise inaugurée, le 7 décembre dernier.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.