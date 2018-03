Au ministère de la Santé, on confie que les employés sont déjà au courant de cette affaire et qu'ils la suivent de près. Ils attendent qu'une plainte officielle soit faite au ministère pour initier une enquête.

C'est au début de sa cinquième semaine de grossesse qu'elle a commencé à suivre des traitements à l'hôpital. «Dès la première échographie, ils ont vu deux fœtus. L'un était plus portant que l'autre. C'est finalement vers le début du troisième trimestre que le médecin m'a dévoilé que j'allais accoucher de deux filles.» Et l'époux d'ajouter que sa femme «était suivie par un gynécologue du privé qui avait aussi confirmé la présence de jumelles».

Sa femme, qui est âgée de 26 ans, et lui ne comprennent pas comment le personnel de l'hôpital a pu créer deux dossiers s'il y avait un seul bébé. D'autant qu'on leur avait confirmé qu'ils attendaient des jumelles. «Comment cela se fait-il que depuis le début de mon traitement, les médecins ont vu deux bébés et que j'en accouche d'un seul ? C'est aberrant», lâche la jeune mère.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.