Sénégal: Matam - Un concours de chant et de musique pour booster la santé de la reproduction chez les jeunes

Les adolescents et les jeunes constituent, en matière de santé de la reproduction, "une cible vulnérable à tous les points de vue particulièrement dans la région de Matam où le mariage précoce est une pratique courante et même récurrente", a fait valoir Mme Sall.

Matam — Le projet USAID/Nema a procédé au lancement d'un concours de chant et de musique axé sur des thématiques touchant la jeunesse, ce week-end à Matam (nord), dans le but de mieux vulgariser la santé de la reproduction auprès des adolescentes et des jeunes en général.

