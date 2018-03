Afrique: L'ES Sétif n'a pas tremblé

Malgré une situation peu confortable sur le plan national avec une cinquième place au classement et deux défaites de suite l'une à Dormaa face à Aduana Stars (1-0) et l'autre à Alger face à l'USMA (3-2), l'ES Sétif a trouvé les ressources nécessaires à la qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions Total.

Avec une stratégie ultra-offensive, les sétifiens ont mélangé vitesse et précipitation. Durant les vingt premières minutes, les locaux, qui jouaient devant des gradins vides en raison de la suspension infligée par la CAF, ont raté plusieurs occasions. A chaque fois, la précipitation l'emportait jusqu'à la 27e minute lorsque l'attaquant Mourad Benayad, sautant plus haut que tout le monde, signe l'ouverture du score pour son équipe.

Voulant se mettre à l'abri, l'ES Sétif va maintenir ce rythme. Akram Djahnit, sur un coup franc direct, était à deux doigts de doubler la mise avant la pause, mais le gardien ghanéen, Joseph Addo, était bien en placé pour capter le ballon.

Trois minutes plus tard, à la réception d'un coup franc du côté gauche de la défense ghanéenne, Mohamed Khoutir Ziti enchaînait par une superbe frappe. Le ballon, touché son partenaire Benayad, terminait sa course au fond des filets. Un second but venu au meilleur moment.

La tâche des protégés d'Abdelhak Benchikha devint plus facile en seconde mi-temps. Le défenseur Abdelkader Bedrane, après un joli une-deux avec Benayad marquait le troisième but de son équipe à l'heure de jeu, avant que le nouveau rentrant Abdelhakim Amokrane n'ach ève Aduana Stars avec un quatrième but dans le temps additionnel après un mauvais renvoi de Joseph Addo.

L'ES Sétif, grâce à ce large succès (4-0), venait de se qualifier pour une cinquième présence en phase de poules de la Ligue des champions Total.

Réactions

Abdelhak Benchikha (entraîneur de l'ES Sétif)



« Je suis bien évidemment heureux de cette qualification. Nous avions perdu à l'aller mais j'étais confiant pour ce match retour. On a marqué 4 buts mais on en a raté 8 au total. Bref, le plus important reste la victoire. Maintenant, on pourra se concentrer sur la suite du parcours ».

Yusif Aboubakar (entraîneur d'Aduana Stars)

« Nous avons affronté une très bonne équipe de Sétif. Si nous avions tenu le coup jusqu'à la pause, çela aurait été une autre histoire. Le football est ainsi fait. On est en train de gagner de l'expérience. Franchement on n'était pas loin de la qualification ».