Afrique: Week-end noir à Abidjan

La Côte d'Ivoire n'a plus de représentant en Ligue des Champions Total. Après Williamsville Athlétic Club (Wac) tombé, en dépit de sa victoire (2-0) sur son homologue de Casablanca, l'ASEC Mimosas a été boutée hors de la compétition, ce dimanche, par les Zambiens de Zesco United au stade Houphouët-Boigny. Vainqueurs à l'aller à N'Dola (0-1), les Ivoiriens ont perdu leur capital à Abidjan face à des Zambiens plus réalistes (1-2).

Personne n'avait imaginé ce scénario, côté Mimosas. Le plus difficile avait été fait au match aller à N'Dola. Et puis tout avait commencé ce dimanche, comme sur des roulettes. Dès la huitième minute de jeu, l'arbitre malgache, M. Hamada El Moussa, avait sifflé un pénalty. Badié Gbagnon, spécialiste de l'exercice n'éprouve aucune peine à pousser le cuir au fond des perches gardées par Jacob Banda (1-0, 8'). Le scénario idéal. Sauf que les Ivoiriens, tétanisés par on ne sait quel virus, confondent vitesse et précipitation. Un peu comme lors du match retour des préliminaires contre les Buffles du Borgou du Bénin. L'ASEC, incapable de tenir un résultat montre des signes de crispation. Incapable de garder le rythme en phase offensive, l'équipe ivoirienne voyait ses forces la lâcher au fil des minutes. Sans emprise véritable les Mimosas se fanaient progressivement. Tant mieux pour le visiteur, Zesco United qui se réorganise pour dompter son vis-à-vis. Suite à un coup franc, les Électriciens de N'Dola provoquent un délestage au stade Houphouët-Boigny. La frappe de Fackson Kapumbu contourne Cissé Abdul Karim, le portier de l'ASEC un peu court sur l'action (1-1, 30'). Le doute s'amplifie chez les Ivoiriens.

Malgré l'injection de sang neuf par l'entraîneur Amani Yao César Lambert, en seconde période, l'ASEC ne parvenait pas à stabiliser sa barque. Coupée en deux, l'équipe de l'ASEC est de plus en plus fragile et les Zambiens qui ne demandaient pas mieux, envahissaient la défense adverse. Une option qui paie. Puisque la balle chaude envoyée par Jhon Ching Andu que relâche le portier ivoirien profite à un autre Zambien, qui a tout le temps d'ajuster Cissé Abdoul Karim (1-2, 65e). Le but qu'il ne fallait pas encaisser à ce stade de la rencontre.

Les 5 minutes de temps additionnel n'ont pas changer le destin des Ivoiriens qui devront se contenter des barrages pour poursuivre sa route en Coupe de la Confédération Total.

Réactions

Amani Yao (entraîneur de l'ASEC)

« Nous tenions vraiment à cette qualification. Malheureusement, nous avons donné le bâton à l'adversaire pour nous battre. Après avoir ouvert le score, nous avons baissé les bras. Les joueurs ont cessé de jouer. Nous avons fait de mauvais choix que nous avons payé cash. En seconde période, nous avons essayé de mettre le pied sur le ballon, malheureusement nous nous sommes heurtés à un bloc défensif solide qui nous a empêché d'égaliser ».

Tenant Chembo (entraîneur de Zesco United)

« En venant à Abidjan, nous savions que la bataille serait rude. Mais étions convaincus que nous pouvions prendre le dessus. Nous avons joué sur les qualités de l'ASEC pour les faire déjouer. Je suis vraiment heureux que mes poulains aient répondu au combat physique pour nous permettre de l'emporter ».