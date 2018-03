Ile Maurice: Démission de la présidente - «Tou korek !» dit SAJ

De son côté, le Leading Counsel du panel juridique de la présidente, Me Yousuf Mohamed, a avancé que c'est «dans l'intérêt supérieur du pays» qu'elle a pris cette décision. «Elle ne veut pas faire souffrir le pays ni l'économie en tant que patriote, en tant que Head of State.»

L'annonce de sa démission est intervenue un jour après qu'elle a mis sur pied la commission d'enquête. La présidence de la Republique avait, en effet, émis un communiqué y relatif vendredi 16 mars. Quelques heures après, c'est le Prime Minister's Office qui publiait un communiqué pour expliquer que la chef de l'État avait commis une «violation grave de l'article 64 de la Constitution». Et que que l'acte de la présidente est «juridiquement nul et non avenu».

SAJ, qui se trouvait au centre Indira Gandhi pour les célébrations de la fête Ougadi, a toutefois refusé de s'étaler sur cette affaire. Et encore moins sur la décision de la présidente de mettre sur pied une commission d'enquête sur les affaires Álvaro Sobrinho et Platinum Card, vendredi 16 mars. «Komié dimounn inn koz lor la. Ki mo pou kozé ankor», a lancé le ministre mentor.

