Afrique: Séduisant Williamsville malgré l'élimination

Sur leur base du stade Champroux, les joueurs de Williamsville, ont, en effet, joué sans complexe devant le tenant du titre. Belle occupation du terrain, beaucoup d'engagement et de la générosité dans l'effort. Il a seulement manqué de l'efficacité en attaque pour faire douter davantage l'ogre marocain. N'empêche, les vice-champions de Côte d'Ivoire ont, au finish, trouvé la faille dans la défense marocaine, grâce à deux pénalties justifiés et transformés par Diallo Kouassi Romuald (37' et 87'). Deux réalisations, alheureusement insuffisantes pour propulser les « Guêpes » de Williamsville dans la phase de poules de la compétition. « Nous avons fait l'essentiel mais ce n'était pas suffisant. Les enfants ont joué avec beaucoup de détermination. Nous n'allons pas rougir de cette élimination. L'inexpérience nous a coûté cher mais sur l'ensemble des deux matchs, ça été une bonne expérience », explique Aby Yao Louis, l'entraîneur ivoirien.

