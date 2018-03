Afrique: L'AS Maniema Union frôle l'exploit à Alger

L'AS Maniema Union n'a pas démérité. Pour sa première participation aux compétitions interclubs, le représentant de la RD Congo quitte la Coupe de la Confédération Total avec les honneurs. Il a tenu tête au demi-finaliste de la de la Ligue des champions 2017 et finaliste malheureux en 2015, l'USM Alger.

Après un nul à Kindu il y a dix jours (2-2), on s'attendait à voir un visage bien plus séduisant de la part de l'USM Alger. Finalement, c'est le contraire qui s'est produit. L'AS Maniema a fait preuve de beaucoup d'engagement sur le terrain et d'une rigueur défensive extraordinaire, handicapant du coup les Usmistes dans leur construction du jeu. En première période, les Algériens n'ont eu que deux occasions. La première à la 8e minute. C'est l'homme en forme de l'USMA ces derniers temps, Mokhtar Benmoussa, qui, sur coup franc, donne des frayeurs au gardien de but de l'AS Maniema, Landu Makiese, qui dévie difficilement en corner. Ce même Makiese va intervenir une seconde fois, dix minutes plus tard, sur un tir de Walid Ardji. L'attaquant Tuisilia Kisinda, a riposté par la suite et aurait trompé la vigilance de la défense usmiste, sans l'intervention in-extremis du défenseur Ayoub Abdellaoui.

En seconde période, les Algérois ont monopolisé la balle mais sans aucune efficacité face à une équipe congolaise qui voulait inscrire le but qui leur aurait permis de poursuivre l'aventure. Entre-temps, le buteur maison Oussama Darfalou donnait des frissons à ses supporteurs, peu après l'heure de jeu, en frappant sur le poteau. A dix minutes du coup de sifflet final, il sera plus heureux en bénéficiant d'une mauvaise sortie du gardien congolais pour marquer le but de la qualification. L'égalisation, de la tête, de Lobi Manzoki, à l'entrée du temps additionnel ne changera pas l'issue de la rencontre.

L'USM Alger a joué avec le feu et il lui faudra jouer un meilleur football pour se rapprocher du podium final.

Réactions

Miloud Hamdi (entraîneur de l'USM Alger)

« Aujourd'hui, on voulait gagner au moins pour nos supporters qui ne nous ont pas ménagé leurs encouragements durant toute la rencontre. C'est dommage, car j'aurais voulu leur offrir une victoire, mais on a fait le plus important, à savoir se qualifier. Quant à la suite on va continuer à nous battre pour jouer les premiers rôles ».

Pisco Vuanga (entraîneur de l'AS Maniema Union)

« Je dirai d'entrée qu'on n'a pas à rougir de cette élimination, d'autant qu'on n'a pas perdu face à une équipe très expérimentée. Je pense que les supporteurs de l'USMA ont fait la différence car ils n'ont pas lâché leur équipe. Avec un jeu ouvert et plus d'espaces, on aurait fait mieux. Je remarque que nous avons été meilleurs qu'au match aller. Dans l'ensemble, ce fut une très bonne expérience pour nous, et on reviendra plus forts lors de la prochaine édition. Au total, nous avons disputé quatre rencontres dans l'épreuve et nous n'en avons perdu aucune ».