Mauritanie: Le commissaire aux droits de l'homme supervise les festivités commémoratives de la journée arabe de droit de l'homme

Mohamed Haibetna ould Sidi - La problématique de l'alternance pacifique au pouvoir est plus que jamais au… Plus »

La cérémonie commémorative s'est déroulée en présence de la présidente de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, du président du Mécanisme Nationaux de Prévention de la Torture, de la présidente du Groupe Parlementaire des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques, du coordinateur du Centre d'Information, de Sensibilisation et de Documentation ainsi que des président et représentants des organisations nationales des droits de l'homme.

Ould Abdel Maleck a passé en revue le rôle important que joue la Mauritanie dans son entourage arabe, notamment l'accueil du 27ème sommet arabe, la présidence du sommet arabo-africain à Malabo, le classement de la Mauritanie, pour cinq années consécutives, premier pays arabe dans la liberté de la presse et le second en matière de la création des mécanismes nationaux de prévention de la torture.

Le programme de cette manifestation comprend deux conférences, la première sur les concepts généraux des droits de l'homme, et la seconde sur les liens entre les droits de l'homme et le développement durable.

Le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, M. Cheikh Tourad Ould Abdel Maleck a supervisé, vendredi à Nouakchott, le lancement des festivités commémoratives de la journée arabe des droits de l'homme, qui coïncide avec le 16 mars de chaque année, sous le thème : «Droits de l'homme et développement durable ».

Copyright © 2018 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.