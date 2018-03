Mauritanie: La ministre des Affaires sociales expose à New York la situation de la femme mauritanienne

Dans le cadre de sa participation à la 62ème session de la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unie, qui se tient du 14 au 23 mars courant, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Maïmouna Mohamed Taghi a pris part à plusieurs activités officielles intervenant notamment lors de la manifestation tenue par l'organisation de la femme arabe à travers la Ligue arabe.

La ministre a mis en exergue la place importante de la femme mauritanienne et les acquis réalisés en sa faveur ainsi que l'attention particulière qui lui est accordée dans le programme du Président de la République et l'intérêt dont elle bénéficie pour lui assurer participation et autonomisation, en plus des stratégies et des programmes élaborés par le gouvernement pour assurer sa promotion et l'amélioration de ses conditions de vie, en particulier en milieu rural à travers notamment le programme d'espacement des naissances, de la santé de la reproduction et de la stabilité familiale se basant sur :

- La mobilisation et la sensibilisation,

- Les activités génératrices de revenus,

- L'encouragement de la scolarisation des filles.

La ministre s'est appesantie également, lors de deux activités organisées par la Tunisie et le Maroc, sur l'expérience mauritanienne en matière de promotion de la femme et d'amélioration de la condition féminine.

En marge de sa participation à cette 62ème session, Mme Maimouna Mint Mohamed Taghi a rencontré la secrétaire générale adjointe des Nations Unies Mme Amina Mohamed, l'envoyée de l'Union africaine chargée du genre et de la promotion féminine, Mme Aminta Diop et la responsable de la coopération Sud-Sud.

Au cours de ces rencontres, la ministre était accompagnée par le Représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, SEM. Ba Ousmane et par la délégation mauritanienne participante à cette session.