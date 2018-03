Cote d'Ivoire: UDPCI - Le bureau politique autorise Mabri Toikeusse à signer le manifeste du parti unifié

En Côte d'Ivoire, la plateforme d'opposition « Ensemble pour la démocratie et la souveraineté… Plus »

A noter que le Rhdp est composé du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), le Rassemblement des républicains (Rdr), l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Udpci), le Mouvement des forces d'avenir (Mfa), l'Union pour la Côte d'Ivoire (Upci) et le Parti ivoirien des travailleurs (Pit).

A cet effet, le parti arc-en-ciel demande à son président de demeurer disponible et surtout attentif, aux attentes et aux aspirations des populations ivoiriennes.

Cette décision du bureau politique précise cette formation, vise non seulement à préserver les intérêts du parti mais surtout à préserver la concertation avec les leaders des autres partis sur la construction du parti unifié. Par ailleurs, le bureau politique « autorise le président du parti à convoquer un Congrès extraordinaire en cas de besoin et ce, relativement à l'examen du *projet des Statuts et règlement Intérieur du Parti Unifié Rhdp ».

Le bureau politique de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Udpci), a autorisé, le samedi 17 mars, à l'issue d'une réunion à Grand-Bassam, le président du parti, MabriToikeuse, à signer le manifeste parti unifié du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

A cet effet, le parti arc-en-ciel demande à son président de demeurer disponible et surtout attentif, aux attentes et aux aspirations des populations ivoiriennes.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.