Cote d'Ivoire: Forum des Houphouetistes - Le président Anoble Félix appelle à un sursaut des Ivoiriens pour la paix

Le Député de San Pedro commune, l'honorable Anoble Miezan Felix, Président du Forum des Houphouetistes, à la tête d'une importante délégation au nombre desquels figurait un membre du bureau politique du Rdr en la personne d'Ange Boue, et un du bureau national de la Jpdci, M. Amichia, est allé à la rencontre des leaders communautaires, religieux, chefs traditionnels et militants des partis membres du Rhdp de la région de San Pedro, le samedi 17 mars dernier.

A Grabo, première étape de sa tournée, sous le préau d'un hôtel, l'honorable Félix Anoble a d'entrée expliqué les raisons de la mise en place du Forum des Houphouetistes qu'il dirige. « Les derniers développements de l'actualité politique, laisse entrevoir quelques faiblesses dans le fonctionnement de l'alliance Rhdp. Cela favorise scepticisme, doute et radicalisation chez les militants des partis membres du Rhdp. Le Forum a donc pour mission de mener des actions en faveur d'une cohésion renforcée et constituer un bloc autour des présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara », a-t-il expliqué.

Pour le Député de San Pedro, il est donc temps que l'on mette en villeuse les ambitions personnelles des uns et des autres pour aller vers le parti unifié. "Si le Rhdp se divise pour des ambitions personnelles, il n'est plus une solution pour les ivoirien. Faisons donc l'effort de rester uni", martel t-il. Revenant sur certains faits douloureux de la crise post électoral qui a entraîné la guerre, et dont certaines plaies sont encore beantes, le Président du Forum des Houphouetistes a dit que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il ne faudrait pas que la population à la base se taise sur les errements de certains leaders politiques qui tiennent des propos désobligeants. "C'est comme ça sa commence et après on ne peut plus rien maîtriser. Pour des problèmes d'élection, on débouche à la guerre. La guerre en Cote d'Ivoire est le fait des heritiers d'Houphouet.J'appelle tous ceux qui se réclament d'un Houphouetisme, à un sursaut. De ne plus se taire. Qu'ils se fassent entendre par tout moyen". Et d'ajouter [parce que c'est votre nom qu'on utilise en haut pour retarder la mise en place du parti unifié. Venez donc nous rejoindre

afin que nous pronions les valeurs du premier président ivoirien qui se résume à la paix.] Lancera t-il. Après la localité de Grabo, la délégation s'est rendue à Tabou où elle a rencontré d'abord les 17 chefs de villages à Howbloke et après la population à la mairie de Tabou. C'est à Grand Bereby precisement au village Gbowe que c'est achevé la caravane de ce que l'on peut appelé l'appel pour le sursaut de la paix du Forum des Houphouetistes. Partout où il est passé, il a délivré le même message à une population prête à enfourcher la même trompette de la paix. D'aucun ont affirmé nous à la base, on n'a pas de problèmes, nous vivons en bonne intelligence, c'est au sommet qu'il y'a le problème. Bonjour Après la région de San Pedro, la caravane du Forum des Houphouetistes, selon son premier responsable, se rendra dans le District D'Abidjan et de Yamoussoukro.