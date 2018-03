Sénégal: Trouble à l'ordre public et rassemblement illicite sur la voie publique - 9 conducteurs de motos «Jakarta» sous mandat de dépôt à Fatick

Suffisant pour le procureur près le Tribunal de grande instance de Fatick de qualifier une telle attitude irresponsable de « troubles à l'ordre public et rassemblement illicite sur la voie publique ». Les autres conducteurs qui ont poursuivi le travail, hier, se sont introduits à l'intérieur des établissements de la ville pour sommer les élèves de sortir des classes, faisant ainsi vaquer les cours par la force au moment où on entrevoyait une accalmie suite au mouvement de grève des potaches lundi et mardi. Les neuf conducteurs arrêtés, dont deux mineurs, ont été déférés à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Fatick en attendant de faire face au juge des référés.

La marche qui consistait à protester contre le coût élevé des taxes a abouti devant la préfecture avant d'être stoppée par les forces de l'ordre qui ont invité, sans succès, les conducteurs de motos à se disperser. Les jeunes ayant tenté de forcer le barrage pour accéder aux locaux de la préfecture. La riposte des forces de l'ordre ne s'est pas fait attendre avec la détonation des gaz lacrymogènes et l'interpellation de près d'une dizaine d'entre eux ainsi que l'immobilisation de plus d'une vingtaine de « Jakarta ».

Pourtant, cette mesure prise par le ministère des Infrastructures parmi tant d'autres pour réduire les nombreux accidents ne date pas d'aujourd'hui. Il s'agit de l'immatriculation des motos pour laquelle d'ailleurs une gratuité d'une période allant du mois de mars à septembre 2017 avait été accordée aux propriétaires. A l'arrivée, certains n'ont pu respecter cette décision, en plus des nouveaux acquéreurs. Au même moment, leurs collègues conducteurs à Foundiougne et à Sokone ont pu respecter cette gratuité pour la plupart. Ainsi, le délai imparti ayant expiré, les autorités ont pris alors des mesures d'interdiction de circuler à ces engins dits de la mort.

Ces jeunes sont traduits devant l'instance judiciaire pour le chef d'inculpation de trouble à l'ordre public et rassemblement illicite sur la voie publique, selon nos sources. A l'origine, une marche non autorisée qu'un nombre impressionnant de jeunes conducteurs a organisé, lundi dernier, sur les différentes artères de la ville afin de protester contre le coût des taxes de mutation de leurs engins qu'ils estiment très élevé par rapport aux autres villes comme Kaolack.

