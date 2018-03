En prélude à la 138ème édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi, le comité de réflexion et d'orientation de la communauté « Ahlou Lahi » organise, le 07 avril prochain, un pré-colloque dont le thème portera sur l'éducation.

Le comité de réflexion et d'orientation de la communauté « Ahlou Lahi » organise, le 07 avril prochain, un pré-colloque à l'occasion de la 138ème édition de la célébration de l'Appel de Seydina Limamou Lahi. Les membres dudit comité, pour la plupart des cadres et intellectuels de la communauté Layène, ont fait face à la presse à la Maison des écrivains du Sénégal hier pour parler de cette importante rencontre. Selon le président du comité d'organisation, Dial Thiaw Lahi, la rencontre, qui a pour thème « L'éducation, gage de la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde : le modèle prôné par le Mahdi », va regrouper plus de 2000 personnes en provenance du Sénégal et d'ailleurs.

Le président de la République Macky Sall va présider la cérémonie d'ouverture de cette rencontre dont l'invité d'honneur est le chef de l'Etat gambien Adama Barrow. D'ailleurs, Dial Thiaw Lahi a informé qu'une délégation du comité conduite par son président Alioune Badara Bèye sera bientôt à Banjul pour rencontrer le président Barrow afin qu'il puisse honorer de sa présence ce pré-colloque. Le choix du président gambien comme invité d'honneur s'explique, selon Dial Thiaw Lahi, par les liens de fraternité et de solidarité qui ont toujours existé entre les deux pays habités par un même peuple. Revenant sur le thème du pré-colloque, Dial Thiaw Laye a indiqué que le triptyque éducation, paix et sécurité traverse des « crises aiguës » partout à travers le monde.

Au Sénégal, a-t-il fait savoir, il y a une crise des valeurs fondées sur l'éducation, avec comme conséquences l'éclatement de la cellule familiale et la déchirure du tissu social. Pourtant au Sénégal, il y a de cela plus d'un siècle, Seydina Limamou Lahi avait déjà mis sur pied un modèle d'éducation qui, s'il est mis en œuvre dans le pays, peut être une solution à cette crise des valeurs. Selon Baytir Ka, membre du comité scientifique du pré-colloque, le modèle du Mahdi est le système fiable par lequel on peut passer pour éviter toutes ces déviations car une grande part y est réservée à la prise en charge de l'enfant dès le bas âge. Dans la communauté layène, a ajouté Baytir Ka, l'enfant est éduqué selon les principes de l'Islam.

« Dans notre espace communautaire, la tolérance et la solidarité sont inculquées à l'enfant dès le bas âge. Cette éducation permet de canaliser les jeunes. C'est pourquoi le modèle prôné par Limamou Lahi est celui qu'il nous faut pour la promotion de la paix », a soutenu Baytir Ka. Malgré le climat d'insécurité qui règne dans Dakar, les localités de Yoff et Cambérène où on retrouve une forte communauté layène restent des îlots de paix. Selon le président du comité de réflexion, Alioune Badara Bèye, par ailleurs président de l'Association des écrivains du Sénégal, on ne retrouve pas toutes ces déviances dans les communautés layènes.

« A Yoff et Cambérène, ce qui unit c'est Lahi. Les noms de familles ont presque disparu. Dans la communauté layène, il n'y a pas d'exclusion. C'est une communauté ouverte », a expliqué M. Bèye. D'après le président du comité de réflexion, ce pré-colloque organisé à 10 jours de l'Appel de Seydina Limamou Lahi est une manière de donner « un souffle nouveau » à cet évènement religieux qui est à sa 138ème édition. Il s'inscrit, a-t-il dit, dans une dynamique d'ouverture et de modernité.