Sénégal: Campagne contre l'insécurité routière - Les moniteurs d'auto-école roulent pour la sensibilisation

« Les accidents de la route sont le plus souvent dus à la méconnaissance du Code de la route. Il faut un passage dans les auto-écoles pour que les usagers soient bien outillés, sensibilisés », a dit M. Guèye, qui n'a pas manqué de vanter l'utilité de l'auto-école qui est une passerelle professionnelle permettant l'insertion de nombreux jeunes. Se prononçant sur le permis à point, l'Ameaes a invité le gouvernement à accélérer les procédures en vue de sa mise en œuvre. Sur l'annonce du ministre des Transports d'interdire la circulation interurbaine entre 22h et 6 heures du matin, l'amicale dit être en phase avec le gouvernement. Mains, elle demande au ministre de tutelle de poursuivre les concertations avec tous les acteurs du secteur pour arriver à une formule consensuelle.

Selon l'Ameaes, l'insécurité routière n'est nullement une fatalité dès lors qu'il y a une volonté politique et des moyens adaptés pour la combattre. «Devant cette situation alarmante, l'intérêt accordé à l'accident de la route de par ses causes, la manière dont il arrive, ses victimes, ses résultats, les mesures de prévention et la sensibilisation des citoyens, particulièrement les jeunes sur les dangers qui les guettent, il est urgent de rechercher des solutions éducatives car la répression à elle seule ne suffit plus», a soutenu Mansour Guèye, le président de l'Ameaes.

L'Amicale des moniteurs et employés des auto-écoles (Ameaes) organise, du 26 au 31 mars, une semaine de l'auto-école. Ce sera une occasion pour Mansour Guèye et ses camarades de sensibiliser les Sénégalais sur les bonnes pratiques en matière de Code de la route.

