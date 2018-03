Cote d'Ivoire: 7ème dîner de Gala de Children of Africa - C'était simplement… féérique !

Décor somptueux, invités prestigieux, spectacles éblouissants... Vendredi dernier, le 7ème Dîner de gala de Children of Africa a donné lieu, au Palais des congrès du Sofitel hôtel Ivoire, à une soirée féérique, en présence de 900 personnalités du monde entier.

Aux côtés du chef de l'Etat, qui a effectué le déplacement pour soutenir son épouse Mme Dominique Ouattara, initiatrice de l'événement, on notait la présence de nombreuses sommités mondiales du cinéma, de la musique, du sport, des affaires et de la politique.

On peut citer entre autres l'actrice française Isabelle Adjani, le chanteur et acteur français Patrick Bruel, la diva de la musique africaine, Patience Dabany, l'immense Youssou N'Dour, le roi du M'balax, la chanteuse Coumba Gawlo, la comédienne Nathalie Baye, l'acteur ivoirien Isaac de Bankolé, l'acteur français Richard Berry, le rappeur MC Solaar, l'acteur américain Gary Dourdan et bien d'autres célébrités.

Le dîner de gala a enregistré également la présence de la Première Dame du Niger, Dr Lalla Malika Issoufou, invitée d'honneur de la cérémonie, le Vice-Président Daniel Kablan Duncan, le Président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafori Guillaume, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement ivoirien.

Ce 7ème diner de gala, qui marquait les 20 ans de la Fondation Children Of Africa, avait pour thème : « Afrique féérique ». Il visait à lever des fonds pour la construction d'un groupe scolaire dans la commune d'Abobo. Un nouveau défi qu'elle entend relever et réaliser encore une fois pour le mieux-être des tout-petits.

Faut-il le rappeler, la construction de cette école va coûter entre 1,5 et 2 milliards de FCFA. Une célébration d'une action dédiée à la cause des plus faibles et des plus démunis saluée par Mme Dominique Ouattara, Présidente-Fondatrice de Children Of Africa et maître d'œuvre de ce gala.

Une occasion pour la mère Teresa ivoirienne de remercier toutes les bonnes volontés qui l'ont soutenue toutes ces années dans ses actions au profit des populations démunies.

Des prestations artistiques éblouissantes, 240 millions FCFA récoltés «Ce soir en promenant mon regard dans cette majestueuse salle du palais des congrès, féeriquement aménagée pour la circonstance, je suis heureuse d'apercevoir les membres de ma famille, des amis, des proches, des visages connus, mais aussi toutes ces personnalités au grand cœur qui nous ont rejoints.

Certains d'entre vous sont à nos côtés depuis les premières heures, lorsque nous lancions à Paris, notre tout premier gala de charité.

Et depuis, vous n'avez eu de cesse d'apporter votre soutien à la cause des enfants démunis », s'est-elle souvenue, avant d'ajouter : « Tous ensemble, mesdames et messieurs, nous n'avons pas uniquement réalisé des projets humanitaires, nous avons aussi sauvé des vies, redonné l'espoir à de nombreuses familles, et rendu le sourire à des milliers d'enfants ».

Après avoir salué le soutien de ses nombreux donateurs, Mme Dominique Ouattara a présenté le nouveau projet humanitaire de sa fondation, la construction d'un groupe solaire dans la commune d'Abobo. Ainsi, selon elle, le groupe scolaire sera bâti sur une superficie d'un hectare et demi.

« Il comptera douze classes de primaire et trois classes de maternelle, ainsi qu'une bibliothèque et une cantine scolaire. Avec les dons que nous recevrons ce soir, ce beau projet deviendra une réalité », a-t-elle rappelé en remerciant tous les amis de la fondation et ses généreux donateurs.

« C'est grâce à vous tous, que nous parvenons depuis 20 ans, à donner le meilleur à nos enfants. L'Afrique est belle, l'Afrique est généreuse, l'Afrique est mystérieuse... et c'est avec la contribution de chacun, que nous la garderons féerique », a-t-elle conclu.

Ensuite, les nombreux invités de ce dîner de gala anniversaire ont apprécié une fresque chorégraphique montée par Georges Momboye avec la participation exceptionnelle de plusieurs célébrités venues de toute l'Afrique. Dans la foulée, la « Mama » d'Afrique, Patience Dabany, et Meiway ont souhaité le traditionnel akwaba aux convives.

Puis, il y a eu un bal moderne avec le célèbre Salif Keïta et Coumba Gawlo. L'humoriste Joël a apporté une note de gaieté à cette manifestation. Autre moment fort de ce dîner de gala : l'exécution d'une chanson en hommage à l'Afrique par Youssou N'Dour, Fally Ipupa et le Groupe Magic System.

Bien entendu, il y a l'incontournable vente aux enchères pilotée par Maître Julien Brunie de chez Christie's et Maître Jean Noël Sampah. Ainsi, cinq (05) œuvres d'art aussi magnifiques les unes que les autres ont été vendues.

Il s'agit d'un magnifique tableau reprenant le thème de l'affection maternelle de Cyprien Kablan qui a été vendu à 20 millions F CFA, d'une sculpture en jade, pierres précises et bronze doré à l'or 18 carats de Bouddha offerte par la Princesse Ira de Fürstenberg, marraine de la fondation Children Of Africa, vendue à 40 millions F CFA, d'une manchette en or rose et diamants de la collection Move Romane, Messika Paris de Valérie Messika, vendue à 25 millions F CFA, d'une statue d'art primitif originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire de la collection privée de M. Bahoeli, vendue à 50 millions F CFA et d'un wrapping bonbon, sculpture en aluminium polimiroir de Laurence Jenkell qui a été quant à lui, vendu à 100 millions F CFA.

A ces gains s'ajoutent 240 millions F CFA récoltés dans la vente de tickets de la tombola. Enfin, l'orchestre inspiration Live Music a clos en beauté cette manifestation, avec un bal populaire. Pari réussi pour la fondation Children of Africa.