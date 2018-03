Ile Maurice: Trois Pommes - Tabassé et laissé pour mort dans un cimetière

C'est en allant raccompagner sa petite amie, le lundi 12 mars, que Vincent Noval, 30 ans, a été victime d'une agression. Le suspect ne serait autre que l'ancien petit ami de la jeune femme, âgée de 19 ans. C'est après que la sœur de la victime a constaté qu'il mettait trop de temps à rentrer et qu'il ne répondait pas à son téléphone le lendemain, qu'elle a alerté la police. Vincent Noval a finalement été retrouvé, portant de nombreuses blessures, dans un cimetière, à Souillac.

«Il venait de faire la connaissance de cette fille sur Facebook et l'a emmenée, le dimanche 11 mars, chez un de nos proches, à Curepipe. Là, il nous a expliqué que la fille avait eu des soucis et qu'elle n'avait nulle part où aller avec son bébé», raconte Sonia, la sœur de la victime. Prise de compassion, la famille aurait proposé à la maman de passer la nuit, avec son bébé, chez elle.

Sonia Noval explique qu'aux alentours de 22 heures, la jeune femme aurait affirmé qu'elle devait finalement s'en aller car sa mère et sa sœur étaient venues l'attendre à la gare de Curepipe. «Déjà là, j'ai trouvé cela étrange car plus tôt, elle nous avait confié qu'elle n'avait personne chez qui se rendre. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner et elle disait que c'était sa maman. Mais j'entendais clairement la voix d'un homme», poursuit la sœur de la victime. «Nous lui avons conseillé d'attendre le lendemain.»

«Tir mwa la»

Selon les dires de Sonia, la jeune femme, son bébé et son frère aurait quitté la maison vers les 6 heures, lundi donc. Vers 10 heures, elle aurait reçu un appel de Vincent, lui disant qu'il lui expliquerait la situation à son retour. Sauf qu'à midi, elle aurait reçu, cette fois, un appel de la jeune femme qui lui aurait annoncé que son frère était «ivre mort», qu'elle l'avait mis au lit et qu'elle le laisserait partir à son réveil. Vers 17 heures, sur l'insistance de Sonia, la jeune femme aurait finalement affirmé qu'elle ne savait pas où se trouvait Vincent.

Le lendemain, soit mardi, à 7 heures, Sonia explique que son conjoint est parvenu à entrer en contact avec son frère et que ce dernier lui a dit : «Tir mwa la, tir mwa la mo pa pé kapav» avant que la communication ne soit interrompue. Deux heures plus tard, elle parvient à le joindre au téléphone et lui demande où il se trouve. «Il ne pouvait pas parler et avait du mal à respirer. Il m'a seulement dit qu'il se trouvait 'dan trwa trou'.»

Dès lors, Sonia a immédiatement alerté les policiers qui lui ont dit qu'il s'agissait du cimetière Trois pommes et non 'trwa trou'. Une demi-heure plus tard, les officiers l'ont informée qu'ils avaient retrouvé son frère et qu'il a été conduit à l'hôpital de la localité. Sonia a par la suite rappelé la jeune femme, qui lui aurait donné plusieurs versions de l'histoire. «Quand je lui ai annoncé qu'on avait retrouvé Vincent, elle m'a dit qu'elle avait, elle, aussi été tabassée. Sa mère, une heure plus tard, m'a rappelée pour me dire la même chose et qu'elle avait elle aussi été agressée avec son autre fille de 12 ans par la même personne.» La mère a fait une déposition à la police.

En attendant, Sonia craint pour l'état de santé de son frère, car il présente plusieurs fractures à la tête et à la mâchoire, et qu'il est diabétique. La police a initié une enquête.