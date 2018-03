Ile Maurice: Nouveaux uniformes - Air Mauritius s'attire les foudres des internautes

Pourquoi avoir choisi un designer français ? L'exercice d'appel d'offres était ouvert à tous, souligne la direction. Trois sociétés - deux françaises et une italienne - avaient été présélectionnées. Le choix s'est finalement porté sur Création et Image, spécialiste, selon Prem Sewpaul, de la conception d'uniforme pour les plus grandes compagnies aériennes en Europe.

L'idée de cette nouvelle image, selon lui, est de démontrer la montée en gamme de MK, qui a reçu, en 2014, quatre étoiles au prestigieux classement professionnel de qualité de l'agence Skytrax. «Air Mauritius ne compte pas se cantonner à ce positionnement leisure travel. C'est ce que nous voulions démontrer en évitant les couleurs vives et miser sur le côté chic et sobre», ajoute Prem Sewpaul.

Veste de couleur corail, chemisier multicolore et foulard turquoise composent ainsi le nouvel uniforme du personnel. Le design a été confié, à la suite d'un appel à candidatures, à l'agence française Création et Image.

