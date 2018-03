Ile Maurice: Paralysé après un accident - Rayan Brette obtient justice après 7 ans

Nous vous racontions son histoire dans notre édition du 1er octobre 2017. Et, désormais, la famille de Rayan Brette peut enfin pousser un ouf de soulagement après sept années de bataille. Sept années durant lesquelles elle attendait que justice lui soit rendue. Même si l'avenir du jeune homme est à jamais brisé...

«J'ai tellement pleuré... Je voulais tellement que mon enfant puisse continuer à vivre décemment, sans manquer de rien», confie sa mère, Sheila Brette. Durant la semaine écoulée, la sentence a été prononcée en cour. Rayan Brette a obtenu Rs 10,1 millions en guise de dédommagements, après l'accident...

Ce jour fatidique, Sheila s'en souvient comme si c'était hier. «Il était descendu du bus pour rentrer à la maison quand il a été renversé par un van», raconte la maman de Rayan. Ce dernier avait 7 ans à l'époque. Aujourd'hui, il est cloué au lit. «Il ne marche pas, ne bouge pas, il ne voit pas non plus et ne parle pas du tout.». L'adolescent, qui a 14 ans maintenant, a besoin de sa mère et d'une aide-soignante en permanence. «Il n'avale que de la purée et ne boit que du lait, quelquefois avec des céréales faciles à ingurgiter.»

Conditions déplorables

En cour, Sheila a mis l'accent sur les conditions déplorables dans lesquelles vivent Rayan et la famille. Au départ, Rayan n'avait pas les équipements adéquats et la maison qu'ils louent actuellement à L'Amitié n'est pas adaptée à ses besoins spéciaux. «Twa-la koulé, ti pé koumans gréné ek sa ti enn gro problem pou Rayan», affirme Sheila. Le père de l'adolescent, qui travaillait «lor tablisman» avait, quant à lui, pris, sa retraite un an avant l'accident. Il a, aujourd'hui, 67 ans.

Désormais, «sa kas ki nou finn gagné la pou servi pou aranz nou lakaz dan Piton.» Endroit où se trouve le lopin de terre qu'il a eu après avoir opté pour le Voluntary Retirement Scheme, indique le papa. Qui ajoute que tout l'argent qu'il avait obtenu a été utilisé pour les traitements de son fils. Rayan a aussi une grande sœur qui a, elle, dû arrêter l'école à un jeune âge. Elle travaille dans une firme privée.

Pour les Brette, cette décision de justice est synonyme d'un nouveau départ. «C'est sûr que ces Rs 10 millions ne permettront jamais à mon fils d'avoir une vie normale et rien ne pourra lui rendre toutes ces années. Mais cela lui permettra d'avoir une meilleure qualité de vie», fait valoir Sheila. D'autant plus qu'un jour, elle ne sera plus là pour s'occuper de son enfant. «Rayan pou éna sa kas-la pou ki kikenn kapav okip li.»

D'ici là, la famille compte se rendre à l'étranger pour avoir d'autres avis médicaux. Et pour voir si Rayan «kapav fer o mwin enn ti progré mem dan so léta... »