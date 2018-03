Afrique de l'Ouest: Conditions de banque - Hausse des taux débiteurs dans l'ensemble de l'Union

Par pays, les hausses des coûts des crédits bancaires les plus élevées ont été enregistrées en Guinée-Bissau (+147 points de base) et en Côte d'Ivoire (+32 points de base).

Examinés suivant l'objet du crédit, la Bceao note, que les taux débiteurs se sont inscrits en hausse, dans l'ensemble de l'Union et que la plus importante augmentation est observée au niveau des concours accordés dans le cadre des activités liées à l'habitation.

Le « Rapport de Politique Monétaire dans l'UMOA -Mars 2018 » publié par la Banque centrale des états de l'ouest (Bceao) montre que le taux débiteur moyen, hors taxes et charges, est ressorti à 7,06% au quatrième trimestre 2017, contre 6,96% un trimestre plus tôt, soit une hausse de 10 points de base. A la même période de l'année précédente, cet indicateur affichait un niveau de 7,03%.

