Cote d'Ivoire: Maurice Bandama, ministre ivoirien de la Culture - "Il faut laisser les artistes circuler librement"

En Côte d'Ivoire, la plateforme d'opposition « Ensemble pour la démocratie et la souveraineté… Plus »

Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie a rappelé à l'OIF l'engagement pris lors d'une conférence des ministères de la Francophonie, lors de laquelle il avait été suggéré "le passeport dans l'espace francophone afin de permettre aux penseurs, aux enseignements, aux hommes d'affaires, aux créateurs et aux artistes de circuler librement".

Il a rappelé les objectifs des pères fondateurs du MASA, ministres de la Culture et des partenaires dont l'Union africaine, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui s'étaient engagés à "assurer la promotion et la circulation des créations du Sud dans le monde entier, principalement dans les espaces du Nord, grands consommateurs".

Selon lui, "il est question d'équité et de justice, ce n'est pas juste que les artistes du Nord puissent venir sur les scènes du Sud et que ceux du Sud ne puissent pas aller vers le Nord".

"Alpha Blondy a fait le tour du monde, il est bien ici à Abidjan, il va et il vient, A'Salfo et le groupe Magic System, Tiken Jah, Salif Keita, Youssou Ndour... ils vont et ils viennent", a ajouté Maurice Kouakou Bandama.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.