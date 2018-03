Sénégal: Forte hausse des recettes fiscales en décembre

Au mois de décembre 2017, les recettes fiscales ont augmenté de 67,0% par rapport au mois précédent indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd).

Selon les données provisoires recueillies par l'Ansd auprès de la Direction de la prévision et des études économiques, cette situation est consécutive à la hausse des impôts directs et indirects respectivement de 67,6% et 56,3% en variation mensuelle.

Au mois de Décembre 2017, au titre des impôts directs, les ressources collectées se chiffrent à 46,2 milliards de FCFA contre 29,6 milliards de FCFA en Novembre 2017.

Les impôts directs se décomposent en impôts pour les sociétés pour un total de 7,7 milliards, en impôts sur le revenu 30,2 milliards, en IRVM / IRCM 6,8 milliards, en taxe sur la plus-value immobilière 0,3 milliard et en CFCE 1,2 milliard.

Au titre des impôts indirects (hors FSIPP), les ressources collectées au mois de Décembre sont de 162,2 milliards de FCFA contre 96,8 milliards de FCFA le mois précèdent. Au total, les recettes fiscales se chiffrent à 222,2 milliards de FCFA en Décembre alors que les recettes non fiscales sont estimées à 7,7 milliards de FCFA.

Les recettes non fiscales pour ce mois sont constituées par les Revenus du domaine 2,3 milliards de FCFA et par les Autres recettes non fiscales et recettes diverses pour 5,2 Milliards de FCFA.