Ile Maurice: Des habitants d'Albion - «Rendez-nous nos chèvres»

Rajah Ramdass, lui, en est persuadé. C'est à cause du «gran palto» en question qu'il a dû se séparer de ses bébés. «Linn al port plint lapolis. Li dir mo bann kabri mars lor simé, zot enn danzé.» C'est alors que la police de la région serait venue voir le quinquagénaire, qui travaille à son propre compte, pour lui dire que ses bêtes devront déguerpir si elles ne sont pas enfermées. «Kouma mo kapav ferm zot enn zourné ? Zot bann zanimo ki kontan zot liberté.» Si le soir Rajah Ramdas les met dans un enclos, dès que les bêtes entendent ses pas, elles vont bêler et cogner contre les parois de leur fragile petite case pour qu'il les relâche.

