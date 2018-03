Cote d'Ivoire: Filière anacarde - Voici les dispositions pour éviter la fuite à l'est

Alors même que le prix d'achat minimum bord champ est fixé à 500F CFA, le kilogramme d'anacarde se négocie actuellement à 800F FCFA dans le Gontougo. Cette tendance à la hausse est plutôt une bonne nouvelle pour les producteurs qui espèrent que ce taux soit maintenu ou mieux, revu à la hausse dans les semaines à venir, lorsque la campagne battra son plein.

En attendant, la noix de cajou de la région dont les spécialistes s'accordent à dire qu'elle est la meilleure du pays et règne parmi les premiers choix au niveau mondial, poursuit sa destinée. Si pour l'heure l'on peut affirmer que les premières noix produites sont sous contrôle, personne ne peut pronostiquer sur la suite de la campagne.

Des mesures anticipatives et dissuasives... Les autorités chargées de la régulation de la production de la noix de cajou sont très engagées dans la lutte contre la fuite du produit.

Le voisinage immédiat avec le Ghana faisant courir un grand risque à la production nationale, il y a fort à parier que sans des mesures drastiques, la meilleure partie des récoltes d'anacarde suivra les pistes qui conduisent au pays de Kwame N'krumah.

C'est ce que le Délégué régional de l'Autorité de régulation du coton et de l'anacarde (Areca) a compris et tente d'éviter. Bamba Sory, au cours de diverses réunions dont une qui s'est tenue le 26 février dernier, a instruit les autorités préfectorales, les forces de sécurité et de défense, les paysans et les opérateurs économiques évoluant dans le secteur, sur les attitudes devant résorber le flux.

Déjà, le premier responsable régional chargé de la noix de cajou a pris certaines initiatives qui ont donné des résultats plutôt encourageants: « Ici, les choses sont précoces. Avant le lancement de la campagne, nous avons tenu une réunion à la préfecture de Bondoukou avant la fixation du prix d'achat et lancement officiel de la campagne.

Il s'agit de faire en sorte qu'aucun mouvement de camions KIA (ndlr : ces véhicules servent au ramassage du produit) ne soit possible. Même si les producteurs doivent vendre à leurs coopératives, il faut que les produits restent sur place.

Parce que les ghanéens profitent des mouvements de ces camions pour s'immiscer dans l'affaire », explique-t-il. Selon lui, sans agrément et sans code, personne n'a le droit de tourner pour éviter le risque que les Ghanéens n'en profitent. Si cette consigne est respectée, tous ceux qui seront en train de faire des mouvements seront repérés comme des suspects.

A en croire Bamba, depuis l'année dernière, un travail a été fait avec les forces de l'ordre pour lutter contre la fuite du produit.

«Cette année, nous avons mis du carburant à la disposition des forces de l'ordre et de défense pour qu'elles effectuent leurs sorties. Nous avons également mis en place des patrouilles mixtes composées de civils qui connaissent la région et maîtrisent les pistes et les zones par lesquelles les produits fuient.

Nous avons aussi remis plusieurs motos aux gendarmes et aux FACI pour pouvoir patrouiller. Tout cela a permis d'effectuer quelques saisies.», relève-t-il. Un arrêté a même permis de fermer des magasins dans certaines zones. Il s'agit des localités de Pinda-Boroko, Kanguélé, Tambi, Méré, Nao Ouélékéhi, Dadiassé, Motiamo, Soko.

Ce sont des zones où les trafiquants opèrent. Il a donc été décidé qu'aucun opérateur n'est susceptible d'avoir un magasin en ces lieux car si les produits sont stockés là-bas, c'est dans l'intention de les faire partir au Ghana. Il s'agit précisément de l'arrêté N° 02/RG/P-Bkou portant « Mesures conservatoires relatives au bon déroulement de la commercialisation des noix de cajou ».

Cet arrêté interdit également les mouvements de camions de noix de cajou de l'hinterland vers la frontière. Bamba Sory qui entend pleinement jouer son rôle souhaite également un appui loyal et engagé des forces de défense et des autorités locales.

« Je n'accuse personne, mais quand une mesure est prise, c'est aux forces de l'ordre de veiller à son application. Je prends souvent des risques d'utiliser des civils. Et nous avons mené des opérations d'infiltration secrètes qui ont permis de saisir 7 camions qui ont été déposés au camp militaire. », se réjouit-il.

Dans cette lutte, l'aide des élus, à l'image du député Maïzan Koffi Noël est appréciable. Au cours d'une tournée dans plusieurs villages de la région, ce dernier avait demandé à ses parents de privilégier l'esprit civique.

« Qu'on se mette tous d'accord que notre anacarde ne parte pas vers le Ghana. Faites en sorte que notre département ne soit pas indexé comme le département qui ne respecte pas les décisions de l'Etat central.

Car c'est à partir des taxes perçues sur la vente des matières premières que l'Etat développe nos localités en nous apportant les infrastructures de base. Sachez qu'un sac d'anacarde vendu au Ghana, c'est les recettes de l'Etat qui prennent un coup.

Soyez patriotes et ayez un civisme économique. Aidez les forces de l'ordre dans leur mission en leur donnant des informations mais non en s'opposant à eux.

C'est à ce prix que l'Etat peut répondre à vos demandes de développement et de bien-être. », avait-il lancé aux populations des sous -préfectures de Bondoukou, Pinda-Boroko et Appimadoum lors de cette tournée de sensibilisation des producteurs d'anacarde entamée en mars 2017.

En réponse, les producteurs des localités visitées avaient rétorqué que les acheteurs agréés ne venaient plus dans leurs zones pour acheter leurs produits qui leur restaient finalement entre les mains alors qu'ils ont des besoins existentiels. Sans oublier l'état désastreux de leurs routes qui ne permet pas l'évacuation de leurs productions.

Le député et les sous-préfets dont dépendent ces localités avaient pris bonne de leurs pré- occupations et mis en place des comités chargés de suivre la situation. ... Pour empêcher la fuite vers le Ghana... Si l'Areca prend autant de dispositions, c'est que la situation est sérieuse.

En effet, si au cours de la campagne de 2014, la région du Gontougo a pu convoyer sur Abidjan plus de 120.000 tonnes de la précieuse noix, ce score n'a plus été réédité depuis.

La raison de cette contre-performance n'est nullement à rechercher dans la météorologie ou l'abandon des champs par exemple.

La véritable raison est que la plus grande production des Ivoiriens prend régulièrement le chemin du Ghana. En effet, selon Kobenan Samuel, un jeune Ivoirien engagé dans la lutte contre la fuite, la traversée de la frontière par les trafiquants est une hydre à plusieurs têtes.

Les contrevenants, souvent des Ghanéens, infiltrent le territoire et achè- tent les produits qui sont ensuite convoyés vers leur pays d'origine. Il existe aussi de nombreux jeunes ivoiriens qui se sont spécialisés dans le trafic.

Usant de tricycles ou de motos, ces indélicats transportent des sacs de noix et empruntent des pistes connues d'eux seuls pour livrer leurs cargaisons aux acheteurs ghanéens qui attendent à leur frontière.

Ceci se fait également avec parfois la complicité de certains agents des forces de défense ivoiriennes. Toutefois, la fuite de l'anacarde n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière pour cette campagne débutante.

« C'est seulement dans les localités installées sur la frontière ivoiro-ghanéenne que le produit est conduit vers le Ghana. Certains agents commis à la surveillance des frontières prennent 1000 FCFA par sac et laissent passer les trafiquants. Le prix fixé au Ghana est de 1050 FCFA alors qu'en Côte d'Ivoire il est de 500 FCFA.

Les trafiquants, pour rien au monde, ne veulent laisser tomber cette manne financière. Il y a même certains acheteurs ghanéens qui viennent négocier les produits avec la monnaie CFA », nous confie Kobenan. Selon Tambi Maurice, un autre habitant de Bondoukou, les trafiquants ont plus d'une astuce pour faire passer le pré- cieux noyau.

« Parfois, ils embarquent le produit dans des camions et font croire qu'ils se rendent à Abidjan. Or au niveau d'Agnibilékro ou Abengourou, ils utilisent des stratagèmes pour conduire leurs cargaisons vers le Ghana » révèle-t-il.

Des prévisions optimistes pour 120.000 tonnes Selon le délégué de l'Areca, la concurrence des Ghanéens fait que l'achat de la noix de cajou devient difficile par les opérateurs ivoiriens.

Toutefois, si les coopératives et les acheteurs rencontrent quelques difficultés, il n' y a pas de règle absolue . L'heure est à l'optimisme. En effet, des opérateurs ivoiriens ont déjà des produits en stock qu'ils s'apprêtent à envoyer sur Abidjan.

« Nous attendons seulement l'ouverture imminente de la plate-forme dans laquelle on signale l'arrivée des produits sur la capitale. Il y a des décisions prises en haut lieu que nous souhaitons voir appliquer pour faire une bonne campagne.

En 2014, lorsque les frontières étaient mieux sécurisées, nous faisions plus de 120.000 tonnes. Nous espérons atteindre ce chiffre cette année. », annonce Bamba Sory. Et il n'a pas tort.

La région du Gontougo est reconnue pour contribuer grandement au succès du pays dans la course pour son maintien parmi les plus gros producteurs d'anacarde du monde. Et il n'est pas question de perdre cette place.