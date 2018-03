Cote d'Ivoire: Hôpital mère-enfant de Bingerville - Ouattara ouvre les portes de l'établissement, les premières consultations vont débuter

Du rêve à la réalité. La volonté forte de Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, doter son pays d'un hôpital ultramoderne dédié, en priorité à la mère et à l'enfant, s'est accomplie. Hier, son époux, le Président Alassane Ouattara, a ouvert officiellement les portes de l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville.

Comme il fallait s'y attendre, la cérémonie a réuni, en plus des populations locales, un parterre de personnalités.

Du vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan aux membres du gouvernement en passant par les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, et bien entendu les invités prestigieux de la Première Dame, des stars de la musique, du cinéma et du sport, venues d'Afrique, d'Europe et des Etats-Unis.

« C'est une belle œuvre architecturale qui vient enrichir le paysage sanitaire de notre pays », a indiqué le chef de l'Etat. Ensuite, il a félicité son épouse pour la construction de cet ouvrage : « C'est un véritable joyau.

Bravo Dominique pour ta persévérance, bravo pour ta rigueur. Le projet te tenait particulièrement à cœur. C'est une œuvre du cœur, une œuvre d'amour pour les populations ivoiriennes, particulièrement celles de Bingerville.

Je suis très fier de toi. Merci pour ton engagement, ton sens du partage». Pour lui, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est le fruit de la générosité des donateurs à l'égard de la fondation Children of Africa. Son ambition, le président Ouattara l'a réaffirmé, est de rapprocher les structures sanitaires des populations.

« Nous devons le faire en relevant les plateaux techniques qui étaient totalement défaillants en 2011 et cela, partout où le besoin est nécessaire.

C'est le cas dans chacune des structures sanitaires. Je me suis engagé personnellement à restaurer le système de santé de notre pays sur l'ensemble du territoire national, en réhabilitant les infrastructures sanitaires, en relevant les plateaux techniques et en créant de nouvelles structures », a-t-il ajouté, soulignant que c'est un vaste chantier pour améliorer la santé des Ivoiriens et des Ivoiriennes, mais également les indicateurs sociaux qui étaient au plus bas en raison de la crise que la Côte d'Ivoire a connue de 2000 à 2010.

« L'ouverture de l'Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville constitue donc une réponse concrète à notre vision. Il se positionne déjà comme une référence dans le système de santé par la qualité de son plateau technique et l'expertise du personnel soignant », a insisté Alassane Ouattara.

Non sans justement encourager l'équipe de l'Hôpital Mère-Enfant à prendre soin de cette belle infrastructure qui vient d'être mise à sa disposition. Poursuivant, le chef de l'Etat a dit sa détermination à œuvrer pour la santé de ses concitoyens.

Peu avant, Mme Lalla Malika Issoufou, Première Dame du Niger, avait salué l'engagement humanitaire de sa « sœur » Dominique Ouattara.

« Vous êtes un modèle pour nous », lui a-t-elle dit. Présidente-fondatrice de Children of Africa, Mme Dominique Ouattara a rappelé que la première pierre de cet hôpital a été posée le 29 juin 2013.

« Cinq ans plus tard, ma joie est grande de voir que ce qui n'était alors qu'un simple projet est devenu un bel hôpital pour nos populations. Durant ces cinq dernières années, nous avons bataillé pour mobiliser les ressources humaines, maté- rielles et financières nécessaires à la concrétisation d'un tel ouvrage », a-t-elle confié.

Selon elle, l'objectif de cet hôpital est de « soigner au mieux les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire». « Il a été conçu et réalisé pour offrir des soins de qualité, à des coûts raisonnables et accessibles à tous. Les mamans et les enfants y seront soignés et bénéficieront d'une attention particulière, quel que soit leur statut social », a-t-elle précisé, en invitant les populations à venir s'y faire soigner.

Naturellement, Mme Dominique Ouattara a exprimé sa gratitude à « toutes les personnes et les structures publiques et privées qui se sont impliquées à leurs côtés pour faire de ce rêve une réalité».

Mme Dominique Ouattara a, par ailleurs, annoncé la fin des travaux, dans quelques mois, de la Maison de vie pour enfants, qui est en construction juste à côté de l'hôpital. « Cet espace servira à loger les enfants qui seront en traitement loin de leurs domiciles.

Cette maison de vie est offerte par la Fondation Lalla Salma du Royaume du Maroc Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Coffie a révélé que 313 agents de la santé ont été mis à la disposition de l'HME à savoir des professeurs titulaires, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes.

Aussi a-t-elle invité le personnel à prendre soin de ce joyau dont le plateau technique est unique, tout en l'interpellant sur la nécessité d'être intègre.

« Dans notre profession médicale, le don de soi ne se monnaie pas », a martelé Dr Raymonde Goudou Coffie. Doté du premier service de réanimation pédiatrique, l'HME vise, d'après sa directrice médicale Sylvia Anoma, à réduire la mortalité des femmes et des enfants de tout âge.

Il emploie 475 salariés recrutés, à en croire son directeur général Frédéric du Sart, de façon rigoureuse. « C'est un hôpital privé à but non lucratif. Il accueillera 25% de patients en situation de précarité, les assurés et les non assurés.