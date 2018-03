Le district d'Abidjan sera très bientôt doté d'un Centre d'enfouissement technique de déchets (Cet). Sauf changement de dernière minute, c'est le lundi prochain que le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, procédera à la pose de la première pierre du premier Cet à Kossihouen, dans la commune de Songon, au PK 45.

Pour la mise en œuvre de ce projet, l'entreprise Clean Eburnie, un groupement de Mota Engil et de Clean Bor (opé- rateur local), a été retenue en vue de réaliser les études de conception, de financement, de construction et d'exploitation du Cet.

Le projet, faut-il le rappeler, traduit la vision du Gouvernement en ce qui concerne l'élimination écologique des déchets solides ménagers. Cela, à travers la structuration et la modernisation de la chaine de collecte et de gestion des déchets du district d'Abidjan.

En effet, pour mettre en œuvre la nouvelle politique de gestion des Déchets solides ménagers et assimilés (Dsma), il est prévu de construire dans le district d'Abidjan, des infrastructures que sont les Centres de transfert (Ct), les Centres de groupage (Cg) et le Centre d'enfouissement technique (Cet) de Kossihouen qui, construit selon les standards internationaux, permettra d'une part, d'assurer un traitement moderne et écologiquement rationnel des déchets solides ménagers et assimilés collectés dans le district d'Abidjan, et d'autre part, de procéder à la fermeture et à la réhabilitation de la décharge publique d'Akouédo.